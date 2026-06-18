Акции ПИКа: риски сглажены, цель обновлена

С начала года бумаги ПИКа выросли на 28% при падении индекса МосБиржи на 2%. Ключевым драйвером стало снятие корпоративной напряженности: компания отказалась от отмены дивидендной политики под давлением миноритариев и биржи.

Весной «Недвижимые активы» предложили выкуп акций по 551,4 руб. с премией, но уже к середине июня котировки превысили эту отметку и наш таргет в 580 руб. 16 июня бумаги взлетели на 6,15% на фоне обвала рынка, а сейчас торгуются выше 600 руб.

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С 19 июня акции исключат из индексов МосБиржи и РТС — этим, вероятно, объясняется текущая волатильность. Однако опасения делистинга пока не оправдались: мы считаем, что компания сохранит публичный статус.

Из позитивных факторов: снижение долговой нагрузки, рост выручки на оживлении ипотеки, положительные EBITDA и чистая прибыль по МСФО за 2025 год. Ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ может стать дополнительным импульсом.

Среди рисков: отсутствие дивидендов, высокая доля крупного акционера (с потенциальным риском делистинга), жесткая конкуренция и возможное ужесточение льготной ипотеки.

Мы повысили прогноз по выручке на 15%, по EBITDA — на 15–20%. Новый таргет на год — 640 руб. (+10% к предыдущему), рейтинг «держать». Негатив от исключения из индексов будет быстро отыгран рынком. Акции остаются привлекательными, но высокорискованными.

(Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).