Текущие риски и перспективы акций «Газпрома»: ориентир сохраняется

Котировки «Газпрома» обновили минимумы, вернувшись к уровням января 2009 года. Такая динамика обусловлена как общим ухудшением рыночной конъюнктуры, так и отсутствием видимых драйверов для роста в среднесрочной перспективе. Несмотря на сильные результаты по МСФО за первый квартал, которые стали следствием локальной финансовой стабилизации за счет сокращения издержек, фундаментальное положение компании остается сложным. Высокая долговая нагрузка и необходимость направлять свободный денежный поток на ее погашение сдерживают инвестиционную активность и пока не позволяют вернуться к выплате дивидендов.

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В поиске новых точек роста основное внимание инвесторов приковано к переговорам по «Силе Сибири — 2». Подписание этого контракта могло бы стать мощным краткосрочным катализатором для акций, однако процесс затягивается из-за разногласий по цене на газ. Реализация проекта оценивается в горизонт от одного до трех лет, а возврат к стабильным дивидендам, по нашим ожиданиям, возможен не ранее 2027 года.

Главный риск на текущий момент заключается не в возможном срыве сделки, а в подписании договора на невыгодных для российской компании условиях. В таком случае «Газпром» будет вынужден нести колоссальные капитальные затраты на строительство, что окончательно поставит под сомнение перспективы дивидендных выплат. Полный отказ от проекта маловероятен: «Сила Сибири — 2» имеет стратегическое значение для обеих стран, а лидеры государств недавно дали поручение ускорить согласование.

Наша оценка по акциям «Газпрома» пока сохраняется на уровне 170 рублей. Эта цифра отражает не текущую конъюнктурную привлекательность, а долгосрочную внутреннюю стоимость бизнеса, которая сможет реализоваться по мере снижения геополитической напряженности и появления реальных подвижек в диалоге с Пекином. При этом полагаем, что весь возможный негатив уже учтен в текущих ценах, поэтому покупка на этих уровнях может рассматриваться как ставка на постепенное улучшение операционных показателей и нормализацию внешнего фона.

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