Агрессивные дивидендные истории: 2 года выплат за 13 месяцев

Сейчас можно получить дивиденды за 2026 и 2027 годы в промежутке чуть более года (выплаты в июне–июле 2026 и 2027). Подборка — для агрессивных стратегий, где фактическая доходность может оказаться ниже прогнозов. Основные риски связаны с корректировкой прибыли, особенно у «дочек» «Россетей».

Уверенность в будущем — уже сегодня. CONOMY TERMINAL

«Россети Центр и Приволжье» — 12% (июнь 2026) + 17% (июнь 2027) = 29%. Дивиденд зависит от ИПР, но списаний и избыточных капзатрат нет.

«Россети Московский Регион» — 11% + 14% = 25%. Выше влияние капекса на прибыль, динамика лучше, но доходность может оказаться ниже.

«Россети Центр» — 6% + 30% = 36%. Не в топе — не верим в такой высокий прогноз на 2026. Реалистично — выше 20%, но high risk.

X5 — 10% (июль 2026) + 15% (январь 2027) + 8% (июль 2027) = 33%. Выплаты в долг, вероятно, в интересах мажоритария. Ставка снижается, но дивполитика размыта, а щедрость может закончиться в любой момент.

«Аэрофлот» — 12% + 16% = 27%. Риск: дивиденд от скорр. прибыли, на которую влияют курсовые переоценки. Нет стабильности — могут снизить выплаты или отменить из-за расширения парка.

ЛСР — 12% + 12% = 24%. Сохранили квазификс в 78 руб., но дивполитика непрозрачна. Платят с запасом — могут легко снизить payout или заменить на байбек.

«Мосгорломбард» — 11% + 13% = 24%. Платят исправно 25–50% ЧП, но прибыль привязана к цене золота и волатильна из-за низкой маржи. Есть вопросы от аудитора.

Циан — 8% (июнь 2026) + 9% (август/июль 2027) = 17%. Прибыль растёт, снижение ставки — плюс. Не исключены допвыплаты весной 2027, что поднимет доходность выше 20%. Риск: нет чёткого payout.

Не включили «Займер» (ситуация меняется поквартально) и SFI (неясность по сделке с ВСК). Их доходность сравнимы с классическими дивбумагами — только для риск-портфелей.

Наиболее оптимальны: «Россети Центр и Приволжье», X5, Циан.

Не ИИР.