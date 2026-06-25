Новые флоатеры от «Металлоинвеста» и «Каширской ГРЭС»: есть ли смысл участвовать?

На фоне нестабильности на финансовых рынках инвесторы все чаще выбирают флоатеры — облигации с плавающим купоном, который привязан к ключевой ставке. Такой инструмент помогает защититься от процентного риска, если ставки долго остаются высокими.

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Разберем два новых размещения — от Металлоинвест и Каширская ГРЭС.

Металлоинвест: надежный эмитент, но без премии

Компания остается крупным игроком металлургического сектора, однако результаты за 2025 год выглядят слабее:

• выручка снизилась на 14% • прибыль упала сразу на 86% • долговая нагрузка выросла до 3,6 EBITDA

Новый выпуск предлагает купон КС + 180 б.п. на 3 года.

Проблема в том, что облигации самого эмитента уже торгуются на рынке с сопоставимой доходностью (КС +175–185 б.п.). Получается, инвестор не получает дополнительной премии за участие в размещении.

Вывод: выпуск выглядит нейтрально. Для спекулятивной идеи интереса почти нет.

Каширская ГРЭС: сильный поручитель, слабая экономика

Компания входит в группу Интер РАО, однако собственные финансовые показатели вызывают вопросы:

• компания убыточна • долг превышает 60 млрд рублей • выпуск дебютный, без истории торгов

Параметры займа — КС +165 б.п. на 3 года.

Даже несмотря на высокий рейтинг поручителя (AAA), доходность находится на уровне рынка. При этом аналогичные бумаги крупных эмитентов предлагают сопоставимые условия при меньших рисках.

Дополнительный минус — выпуск доступен только квалифицированным инвесторам, что может ограничить ликвидность.

Вывод: размещение не выглядит привлекательным даже с учетом сильного поручителя.

Оба новых выпуска выходят на рынок без заметной премии к уже существующим аналогам.

• «Металлоинвест» — давление на прибыль и рост долга • «Каширская ГРЭС» — слабая отчетность и ограниченная ликвидность

Пока оба размещения скорее подходят для наблюдения, чем для активного участия.