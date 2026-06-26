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Как зарабатывать, даже если вы не Ланнистер

26 Июня 2026
Conomy

Вышел новый сезон House of the Dragon — приквела легендарной Game of Thrones. Пока герои сражаются за Железный трон, посмотрим, как устроена экономика мира Вестероса и чему она может научить инвесторов.

Экономика и налоги В Семи Королевствах нет привычных банков и бумажных денег, зато почти отсутствует инфляция. Налоги здесь относительно низкие — около 15% дохода против средних 35% в современных экономиках. Правда, есть нюанс: зима может длиться годами.

Деньги Вестероса Финансовая система проста: медные гроши — на перекус в таверне, серебряные олени — на ужин и ночлег, а одного золотого дракона хватит, чтобы спокойно прожить целый год.

Долги и кредиторы Крупнейший кредитор мира — Iron Bank of Braavos, которому корона задолжала миллионы. Внутри страны деньгами активно управляют дома Ланнистеров и Тиреллов, превращая займы в дополнительный источник богатства.

Но чтобы зарабатывать на деньгах, совсем не обязательно быть Ланнистером или владеть собственным банком. Достаточно инвестировать в сильные компании — мы как раз собрали интересные идеи в специальной подборке. Заглянете?

Теги: инвестиции