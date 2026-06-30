Дивидендные акции выглядят устойчивее рынка

Высокая доходность становится локальной опорой на фоне слабости Индекса МосБиржи

Российский рынок продолжает снижаться: за прошлую неделю Индекс МосБиржи потерял более 5% и опустился к уровням марта 2023 года. Давление сохраняется сразу с нескольких сторон — дешевеющая нефть после снижения напряженности на Ближнем Востоке, проблемы на внутреннем топливном рынке, более осторожное смягчение денежно-кредитной политики и отсутствие позитивных геополитических сигналов.

Что дальше?

Техническая картина остается негативной. Пока индекс движется вниз, а для разворота рынку не хватает сильных драйверов. Ближайшее сопротивление находится на уровне 2370 пунктов, более серьезный сигнал на смену тренда возможен лишь при возвращении выше 2470 пунктов, что пока выглядит маловероятно.

При этом лучше рынка сейчас смотрятся компании с высокой дивидендной доходностью. Реинвестирование полученных выплат поддерживает спрос на отдельные бумаги даже в условиях общего снижения.

На что обратить внимание?

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• MTS — компания сохраняет щедрую дивидендную политику. Выплата 35 рублей на акцию дает около 15% доходности, что делает бумаги привлекательными в текущих условиях.

• Sberbank — бумаги банка могут получить дополнительный спрос в преддверии дивидендного сезона. Ожидаемая выплата составляет 37,6 рубля на акцию, что соответствует доходности около 11,6%.

В текущей ситуации именно дивидендные истории остаются одним из немногих сегментов рынка, способных чувствовать себя заметно лучше широкого индекса.