Новости, ожидания и торговые идеи

Акционеры VTB Bank утвердили дивиденды за 2025 год в размере 9,71 рубля на акцию, а также одобрили крупную допэмиссию на 314 млрд рублей. Привлеченные средства направят на развитие партнерства с Wildberries. Несмотря на это, мы по-прежнему осторожно оцениваем перспективы ВТБ: ключевым ограничением остаются хронические проблемы с достаточностью капитала.

Деньги должны работать. Мы знаем как.

Акционеры Sberbank, в свою очередь, одобрили рекордные дивиденды — 37,64 рубля на акцию. Закрытие реестра назначено на 20 июля. Руководство банка отдельно подчеркнуло, что бумаги остаются заметно недооцененными: показатель P/E находится около 4x. Мы сохраняем позитивный взгляд на Сбер как на главный фаворит финансового сектора и ожидаем быстрого восстановления спроса после дивидендной отсечки благодаря сильным финансовым метрикам и привлекательной оценке.

Акции AFK Sistema оказались под давлением после объявления о привлечении 320 млрд рублей финансирования под залог доли в Ozon. Высокая долговая нагрузка продолжает оставаться серьезным фактором риска, и в ближайшей перспективе заметного улучшения ситуации для холдинга мы не ожидаем.

Что касается рынка в целом, после июньского заседания Банка России распродажи могут постепенно смениться техническим восстановлением. Однако устойчивый рост, на наш взгляд, станет более вероятным уже после прохождения крупного дивидендного сезона в июле, когда давление дивидендных отсечек останется позади.