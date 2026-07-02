5 облигаций с доходностью до 20% годовых

Если ожидаете снижения ставки к 10% к концу 2027 года, стоит обратить внимание на фиксированный купон

Ранее мы рассматривали облигации с плавающим купоном — они выигрывают, если Банк России будет снижать ставку медленнее ожиданий. Но если вы рассчитываете, что к концу 2027 года ставка опустится примерно до 10%, более интересным вариантом могут стать бумаги с фиксированным купоном.

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Подобрали пять корпоративных выпусков с доходностью выше 17% и рейтингом не ниже А-.

1. Аэрофьюэлз 003Р-01 Аэрофьюэлз занимается поставками авиационного топлива. Рейтинг — А. Выпуск торгуется немного выше номинала (101%), а доходность к погашению достигает 20,7% — это максимум в подборке. Погашение в июле 2028 года, без оферты и амортизации.

2. АБЗ-1 002Р-05 АБЗ-1 реализует инфраструктурные проекты на Северо-Западе России. Рейтинг А-. Бумага торгуется практически по номиналу (99,98%), доходность составляет 19,73%. Погашение — ноябрь 2028 года.

3. АВТОБАН-Финанс БО-П08 Автобан — крупный игрок в дорожном и мостовом строительстве. Рейтинг А+. Выпуск торгуется с небольшим дисконтом (99,54%), доходность к оферте — 18,54%. Оферта назначена на декабрь 2028 года.

4. Почта России 003P-05 Почта России остается одной из самых известных госкомпаний страны. Несмотря на слабые финансовые показатели, благодаря господдержке имеет высокий рейтинг — АА. Цена — 99,85% от номинала, доходность — 18,65%, оферта в апреле 2029 года.

5. ГК Азот 001Р-02 ГК Азот производит азотные удобрения и химическую продукцию. Рейтинг А+. Выпуск торгуется около номинала (100,2%), доходность к оферте составляет 17,64%. Оферта — февраль 2028 года.

Фиксированные облигации сейчас особенно интересны инвесторам, которые ожидают постепенного снижения процентных ставок и хотят заранее зафиксировать высокую доходность на несколько лет вперед.