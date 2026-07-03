Как покупать выгодно: что общего у авиабилетов и инвестиций

Лето традиционно связано с отпусками, а значит — с поиском самых выгодных цен на билеты. Многие уверены, что знают идеальный момент для покупки. Похожие убеждения есть и у инвесторов. Разберёмся, какие из них работают, а какие — всего лишь мифы.

⏱️ Миф 1: лучшая цена появляется в последний момент

Считается, что билеты выгоднее брать прямо перед вылетом, а на рынке нужно дождаться «дна», после которого актив обязательно развернётся вверх. На практике всё часто наоборот: авиабилеты ближе к дате обычно дорожают, а акции могут продолжать снижаться под давлением негативных новостей или слабого спроса.

📅 Миф 2: существуют особые дни для выгодной покупки

Есть мнение, что билеты дешевле покупать, например, по вторникам, а инвесторам выгодно заходить в акции в день дивидендной отсечки. Но стоимость перелётов не привязана к конкретому дню недели, а дивидендный гэп далеко не всегда компенсируется последующим ростом котировок.

😎 Что действительно помогает экономить?

Если речь о билетах, полезно несколько дней следить за ценой и бронировать, когда появляется хорошее предложение. Оптимально начинать поиск за 2–4 месяца до поездки.

На фондовом рынке похожий принцип: вместо попытки угадать идеальную точку входа лучше покупать постепенно — небольшими частями через равные промежутки времени. Такой подход помогает снизить влияние краткосрочных просадок.

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