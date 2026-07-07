Получите дивиденды от Сбера 💸

До 17 июля еще можно купить акции Сбера и попасть в реестр на получение дивидендов.

Что важно: 💰 37 ₽ — дивиденд на акцию; 📈 около 12% — ожидаемая дивидендная доходность; 📅 17 июля — последний день для покупки.

Сбер остается одной из самых популярных акций у частных инвесторов. Если ключевая ставка продолжит снижаться, дивидендные бумаги могут выглядеть еще привлекательнее на фоне вкладов и облигаций.

После 17 июля получить эти дивиденды уже не получится — для этого акции нужно купить заранее. 👇