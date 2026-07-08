В июне частные инвесторы вложили в акции 30,2 млрд рублей

В июне 2026 года частные инвесторы вложили в акции 30,2 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в мае (19,4 млрд рублей), следует из сообщения Московской биржи. В паевые инвестиционные фонды вложения сократились с 29,1 млрд рублей до 2,9 млрд рублей.

Так, доля физлиц в объеме торгов акциями в июне составила 63,5% (месяцем ранее 66,7%), а на срочном рынке — 46,8% (ранее 52,6%).

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В прошлом месяце самыми популярными бумагами среди частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,8% и 7,3% соответственно), обыкновенные акции ЛУКОЙЛа (11,6%), «Газпрома» (11,6%), ВТБ (9,7%), «Т-технологий» (6,6%), «Х5» (5,7%), «Яндекса» (5,6%), «Полюса» (5,1%) и «Норникеля» (4,9%).

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам июня составило 6,4 млн, увеличившись на 62 тысячи. Торговый оборот по счетам ИИС в июне 2026 года составил 327,2 млрд рублей, когда месяцем ранее он был на уровне 223,9 млрд рублей. В структуре оборота 50% – сделки с акциями, 22% – с облигациями и 28% – с паями инвестиционных фондов