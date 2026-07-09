Лучшие акции первого полугодия: кто вырос вопреки рынку

Несмотря на то что индекс МосБиржи с учетом дивидендов за шесть месяцев снизился на 12%, отдельные бумаги показали впечатляющий рост. Разбираем главных лидеров и причины их успеха, чтобы понять, какие идеи могут сработать во втором полугодии.

📈 МГТС (преф) (+63%) Рост обеспечила оферта на выкуп акций по 1 501 рублю. Основной потенциал уже реализован, после завершения оферты возможна коррекция.

📈 МКБ (+42%) Та же история — котировки подтянулись к цене оферты. После ее окончания ожидаем ослабление интереса к бумаге.

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📈 Ставропольэнергосбыт (+38%) Акции взлетели на ожиданиях дивидендов по обыкновенным акциям. Несмотря на отмену выплат, компания сохраняет потенциал благодаря сильным финансовым результатам и возможному возвращению высоких дивидендов в будущем.

📈 ОКЕЙ (+27%) Компания завершает редомициляцию, избавилась от долга и непрофильных активов. Большой объем денежных средств делает вероятными крупные дивидендные выплаты, что поддерживает интерес инвесторов.

📈 Европлан (+22%) Котировки выросли вслед за офертой Альфа-Банка. Однако фундаментально ситуация в лизинговом секторе остается непростой, поэтому дальнейший рост выглядит ограниченным.

📈 ДОМ.РФ (+21%) Одно из самых успешных IPO последних лет. Компания демонстрирует устойчивый рост бизнеса, сохраняет высокую дивидендную доходность и продолжает увеличивать прибыль.

📈 Россети Московский регион (+21%) Главный драйвер — ожидания высоких дивидендов. При сохранении сильных финансовых результатов интерес к сетевым компаниям может остаться высоким.

📈 АПРИ (+15%) Рост обеспечили сильные операционные результаты первого квартала. При этом слабый баланс и высокая оценка ограничивают потенциал дальнейшего движения.

📈 ПИК (+15%) Бумаги поддержала оферта мажоритарного акционера. После ее завершения драйверов для роста практически не осталось.

📈 Ленэнерго (преф) (+12%) Даже после дивидендного гэпа акции остаются среди лидеров благодаря одной из самых высоких ожидаемых дивидендных доходностей в секторе.

Что объединяет лидеров?

Главным драйвером роста стали вовсе не улучшение бизнеса, а корпоративные события.

четыре компании выросли благодаря офертам;

часть лидеров — сетевые компании, где рынок заранее закладывал высокие дивиденды;

еще несколько бумаг подорожали на ожиданиях новых или увеличенных выплат акционерам;

только ДОМ.РФ продемонстрировал рост прежде всего за счет сильных финансовых результатов.

На что обратить внимание во втором полугодии

Если рынок останется слабым, наибольшие шансы опередить индекс сохранят компании, которые смогут приятно удивить дивидендами, объявят первые выплаты или станут объектами новых оферт. Среди потенциально интересных историй можно выделить ДВМП и ЮГК.