Аналитики обновили подборку десяти самых перспективных акций российского рынка. В список вошли «Хэдхантер» и «Мать и дитя», заменив «Полюс» и «Норникель».

«Хэдхантер» остается одной из самых привлекательных историй благодаря высокой рентабельности бизнеса: компания рассчитывает удерживать показатель скорректированной EBITDA выше 50%. Отсутствие долгов, программа обратного выкупа акций и потенциал восстановления рынка труда создают хорошие условия для роста котировок и стабильных дивидендных выплат.

«Мать и дитя» продолжает уверенно наращивать бизнес. По итогам 2026 года ожидается рост выручки примерно на 20% — один из лучших результатов в потребительском секторе. Основные драйверы — развитие сети госпиталей и клиник, интеграция новых активов и повышение стоимости медицинских услуг.

Из подборки исключены «Полюс» и «Норникель». Причиной стали отказ «Полюса» от дивидендов до 2030 года и рост отраслевых рисков для «Норникеля».

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