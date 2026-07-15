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  4. «Полюс» готовит новый выпуск облигаций на сумму от 25 млрд рублей

«Полюс» готовит новый выпуск облигаций на сумму от 25 млрд рублей

15 Июля 2026
Conomy

«Полюс» 17 июля проведет сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-12. Книга заявок будет открыта с 11:00 до 15:00 мск, а техническое размещение на Московской бирже запланировано на 22 июля.

Основные параметры выпуска:

  • объем — от 25 млрд рублей;

  • срок обращения — 7 лет;

  • оферта — через 4 года;

  • номинал одной облигации — 1 000 рублей;

  • купонный период — 30 дней.

Доходность бумаг будет плавающей: купон рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир по спреду — не выше 140 базисных пунктов.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Банк ДОМ.РФ и Совкомбанк. Функции агента по размещению выполняет Газпромбанк.

Теги: инвестиции