«Полюс» готовит новый выпуск облигаций на сумму от 25 млрд рублей

«Полюс» 17 июля проведет сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-12. Книга заявок будет открыта с 11:00 до 15:00 мск, а техническое размещение на Московской бирже запланировано на 22 июля.

Основные параметры выпуска:

объем — от 25 млрд рублей;

срок обращения — 7 лет;

оферта — через 4 года;

номинал одной облигации — 1 000 рублей;

купонный период — 30 дней.

Доходность бумаг будет плавающей: купон рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир по спреду — не выше 140 базисных пунктов.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Банк ДОМ.РФ и Совкомбанк. Функции агента по размещению выполняет Газпромбанк.