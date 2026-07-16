Почему менее рисковые инструменты сейчас выглядят привлекательнее акций

Российский фондовый рынок остается под давлением, однако снижение котировок само по себе еще не означает, что акции стали лучшим выбором для инвесторов. При оценке привлекательности вложений важно сравнивать потенциальную доходность разных классов активов с учетом их рисков.

Сегодня наиболее качественные российские компании действительно выглядят недооцененными. У ряда крупнейших эмитентов прогнозный мультипликатор P/E на 2026 год находится в диапазоне 3,5–4, а ожидаемая дивидендная доходность достигает 12,5–15%. К таким компаниям можно отнести Сбер, НМТП, Транснефть и еще несколько представителей рынка.

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Однако подобных историй немного. Значительная часть российских компаний по-прежнему сталкивается с серьезными вызовами: отсутствием дивидендов, высокой долговой нагрузкой, замедлением бизнеса или снижением финансовых результатов. Кроме того, даже устойчивые эмитенты не застрахованы от влияния внешних факторов.

Если реализуется позитивный сценарий для российского рынка, совокупная доходность акций за счет роста котировок и дивидендов может составить около 35% в течение ближайших 12 месяцев. Но важно учитывать, что аналогичный потенциал сегодня есть и у менее рискованных инструментов.

Одним из таких вариантов остаются длинные ОФЗ. Их стоимость также заметно снизилась вслед за изменением ожиданий по инфляции и процентным ставкам. При снижении доходностей длинных выпусков примерно до 12% отдельные бумаги способны прибавить около 28% в цене, а с учетом купонных выплат потенциальная годовая доходность может приблизиться к 40%.

Не менее интересно выглядят и валютные активы. Текущий курс рубля многие участники рынка считают чрезмерно крепким относительно фундаментальных факторов. В случае ослабления национальной валюты потенциал роста валютной позиции может превысить 30%, а дополнительную доходность способны обеспечить валютные депозиты, зарубежные инструменты или замещающие облигации.

На этом фоне наименее привлекательными сейчас выглядят краткосрочные ОФЗ и банковские депозиты с доходностью порядка 13–14% годовых. Несмотря на низкий риск, их потенциальная доходность существенно уступает другим доступным инструментам.

Вывод

Российские акции действительно стали дешевле, однако пока они не выглядят наиболее привлекательным вариантом с точки зрения соотношения риска и потенциальной доходности. Длинные государственные облигации и валютные активы способны предложить сопоставимый или даже более высокий ожидаемый результат при меньшем уровне риска.

Именно поэтому осторожный подход к формированию портфеля сегодня выглядит оправданным. Диверсификация между акциями, облигациями и валютными инструментами позволяет снизить риски и сохранить потенциал доходности независимо от того, какой сценарий реализуется на рынке в ближайшие месяцы.