3 идеи, куда реинвестировать дивиденды
- 20 Июля 2026
Июль — сезон крупнейших дивидендных выплат. Реинвестирование поможет усилить эффект сложного процента и повысить долгосрочную доходность портфеля.
Во что можно вложить полученные дивиденды:
Акции — сырьевые компании, представители IT и финансового сектора, которые сочетают дивидендный поток с потенциалом роста.
Валютные облигации — доходность около 7–8% годовых и защита капитала при возможном ослаблении рубля.
Длинные ОФЗ — привлекательная доходность, но важно учитывать возможную волатильность цен на фоне решений Банка России.
Если подходящих идей пока нет, временно можно разместить средства в фондах денежного рынка, сохранив доходность на уровне ключевой ставки и возможность быстро перейти в новые инвестиции.