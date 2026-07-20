3 идеи, куда реинвестировать дивиденды

Июль — сезон крупнейших дивидендных выплат. Реинвестирование поможет усилить эффект сложного процента и повысить долгосрочную доходность портфеля.

Во что можно вложить полученные дивиденды:

Акции — сырьевые компании, представители IT и финансового сектора, которые сочетают дивидендный поток с потенциалом роста.

Валютные облигации — доходность около 7–8% годовых и защита капитала при возможном ослаблении рубля.

Длинные ОФЗ — привлекательная доходность, но важно учитывать возможную волатильность цен на фоне решений Банка России.

Если подходящих идей пока нет, временно можно разместить средства в фондах денежного рынка, сохранив доходность на уровне ключевой ставки и возможность быстро перейти в новые инвестиции.