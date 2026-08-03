Топ акций на август

Снижение ключевой ставки постепенно меняет настроение на рынке. По мере сокращения доходности вкладов и коротких облигаций часть капитала возвращается в акции. Одновременно продолжается дивидендный сезон: завершаются выплаты за прошлый год и начинаются промежуточные дивиденды.

В августе по-прежнему делаем ставку на компании с сильным бизнесом и долгосрочными перспективами.

Инвестируй с умом — создавай капитал на годы вперёд. CONOMY TERMINAL

«Сбер»

Основа портфеля. Банк сохраняет высокую рентабельность, стабильно выплачивает дивиденды и активно инвестирует в развитие ИИ-направления. Дивиденды за 2025 год составят 37,64 руб. на акцию, что соответствует доходности около 14,4%. На фоне снижения ставок банковский сектор остается одним из главных бенефициаров.

«ЛУКОЙЛ»

Одна из лучших дивидендных историй российского рынка. Компания генерирует устойчивый денежный поток и традиционно радует акционеров высокими выплатами. Аналитики ожидают дивиденды около 310 руб. на акцию по итогам года. После дивидендной отсечки возможен гэп, но для долгосрочного инвестора это обычная рыночная механика.

Positive Technologies

Ставка на долгосрочный рост рынка кибербезопасности. Несмотря на непростой прошлый год, компания остается лидером отрасли, а спрос на отечественные решения продолжает увеличиваться. Бумагу рассматриваем как историю роста и постепенно увеличиваем позицию на снижении. Ожидаемая выплата дивидендов в декабре может стать дополнительным драйвером.

X5

Один из самых сильных представителей российского ритейла. Компания продолжает увеличивать продажи, развивает доставку и финансовые сервисы, а также сохраняет привлекательную дивидендную политику. Выплата составляет 245 руб. на акцию, что дает доходность около 13%.

Эти четыре компании объединяет главное — устойчивый бизнес, сильные финансовые показатели и потенциал роста в условиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Если цикл снижения ставок продолжится, именно такие бумаги могут оказаться в числе основных бенефициаров притока капитала на рынок акций.