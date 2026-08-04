Яндекс выплатит дивиденды и продолжает уверенно расти

«Яндекс» рекомендовал совету директоров выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 110 ₽ на акцию. При текущих ценах дивидендная доходность составляет около 2,8%.

Но привлекательность компании не ограничивается дивидендами. По итогам квартала бизнес показал сильные финансовые результаты:

📈 Выручка выросла на 16% 💰 Чистая прибыль увеличилась на 56% 🛍 Сегмент электронной коммерции впервые стал прибыльным, а его выручка достигла 215,6 млрд ₽ (+18%) 🤖 Искусственный интеллект остается одним из ключевых драйверов роста: аудитория «Алисы AI» превысила 33 млн пользователей, а выручка B2B-направления выросла на 29%.

Яндекс продолжает наращивать прибыль, развивать перспективные направления и сохраняет потенциал для долгосрочного роста. Если хотите получить дивиденды, не забудьте добавить акции компании в портфель до даты закрытия реестра.