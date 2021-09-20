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Какого брокера выбрать опытному трейдеру

20 Сентября 2021
АО АКБ «ЦентроКредит»

Финансовые инструменты для трейдеров не являются методом сбережения накопленного капитала, а наоборот, механизмом получения прибыли. Как правило, трейдеры хорошо ориентируются в теханализе и предусматривают все риски наперед, по этой причине их мало интересуют советы брокера, низкая комиссия – вот что действительно важно.

Данная статья знакомит нас с банком «ЦентроКредит». Это столичный банк, специализирующийся на брокерском обслуживании. Ниже перечислим преимущества для опытных трейдеров, рассмотрим положительные стороны в сравнении с конкурентами.

Торговый терминал на мобильном

В банке «ЦентроКредит» существует 5 тарифных планов, которые предусмотрены для различных стилей и объемов торговли:

● «Онлайн» — подходит тем, кто хочет сэкономить время и открыть счёт удаленно. Самая высокая комиссия по биржевым операциям на данном тарифе — 0,02%, в случае если оборот за день составляет менее 5 млн рублей. Эти цифры существенно ниже рынка. В основном другие брокеры предлагают 0,03–0,05% за сделку. В ЦентроКредите чем больше ваш оборот, тем ниже комиссию вы платите.

● «Спекулятивный» — подойдет тем, кто регулярно совершает большое количество операций. Размер комиссии зависит от оборота и составляет от 0,0099% до 0,034%.

● «Инвестиционный» — для инвесторов, которые используют заемные средства. Максимальная комиссия выше, чем в «Спекулятивном» тарифе, но ставка на займ ниже — 12% годовых.

● «Солидный» — подходит для инвесторов с наибольшими оборотами: минимальная комиссия составляет 0,005%, однако оборот должен быть не менее 500 млн рублей в месяц.

● «Привилегированный» — подходит тем, кто не хочет участвовать в торгах сам, а желает доверить это брокеру. Комиссия колеблется в пределах от 0,1734% до 0,1186%.

Каждый тариф предусматривает:

- бесплатное открытие счета

- пополнение счета без комиссии на абсолютно любую сумму

- вывод средств в наличной и безналичной форме

Таким образом, можно для начала оценить возможности работы с банком «ЦентроКредит», открыв счет и пополнив его на минимальную сумму.

Открыть счет, не выходя из дома, возможно на тарифе «Онлайн». Вам не нужно посещать отделение банка. Более подробно ознакомиться с тарифом и узнать условия можно по ссылке на сайт «ЦентроКредит».

Доступ к фондовому, срочному, валютному и внебиржевым рынкам

Опытные трейдеры обычно торгуют не только на фондовом, но и срочном и валютном рынках. Поэтому «ЦентроКредит» предоставляет готовые инструменты для решения задач любой сложности: оказать помощь в покупке золота или еврооблигаций, поддержку в участии в операциях РЕПО — одним словом, вы будете полностью вооружены.

У вас будет один общий брокерский счет для разных инструментов, что позволит всегда держать руку на пульсе.

Надёжность: рейтинг ruBB+, обеспеченность капиталом выше среднего по рынку.

«ЦентроКредит» создан в 1989 году и уже более 30 лет благополучно проходит различные периоды экономической нестабильности. Банк имеет высокие рейтинги надежности — ruBB+ от «Эксперт РА» и B/B от Standard & Poor's.

В настоящее время «ЦентроКредит» занимает одну из ступеней в 50-ке лучших по объёму личного капитала в рейтингах «Коммерсантъ», «Интерфакс-ЦЭА», «Профиль» и «Эксперт». При этом достаточность капитала в «ЦентроКредит» – выше среднего по рынку. По данным РИА Рейтинг, на январь 2020 года, у крупных банков РФ этот показатель колеблется от 11,5–17,8%, а у «ЦентроКредит» он составляет – 27,8%.

Успешное сотрудничество

Торговля с помощью платформы QUIK — осуществление сделок в самых удобных местах с наличием интернета.

Для покупки финансовых инструментов можно позвонить в банк «ЦентроКредит» и дать голосовое поручение брокеру. Но проще будет осуществить сделку самостоятельно через торговую платформу QUIK. Если вы профессиональный трейдер – она наверняка вам знакома, так как широко распространена в РФ.

Благодаря QUIK вы сможете осуществлять операции с ценными бумагами, валютой, инструментами срочного рынка, следить за котировками, состоянием собственных активов и получать самые свежие новости «Интерфакс».

Данные также удобно переносить в таблицы MS Excel или любую профессиональную программу для технического анализа.

Скачать бесплатно торговый терминал QUIK можно на сайте «ЦентроКредит». Доступны версии, как для компьютера, так и для смартфона. Для торговли необходим лишь интернет.

Переходите на сайт банка и ознакомьтесь с выгодными тарифами «ЦентроКредит» на брокерское обслуживание. Открытие и пополнение счёта, а также вывод рублей — бесплатно.

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