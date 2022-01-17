Техосмотр 16.01.2021. Реабилитируем Рябкова и разбираем самые перспективные акции

Идея подхода, заключается в поиске фундаментальных драйверов переоценки акции, а далее через технический анализ находится момент входа. Трендовая или горизонтальный уровень считаются верными, только если построены на 3х или более точках. На ТА картинках, вы можете видеть трендовую на 2х точках, поэтому я жду третьего касания и небольшого отката. Это дает нам основание полагать, что наша фантазия реальна ;) Ладно... поехали!

В этом выпуске:

реабилитация Рябкова;

«Алроса»;

«Система»;

«Башнефть»;

«Лукойл»;

«Газпром»;

«Татнефть»;

«Глобалтранс»;

«Интеррао»;

«VKco»;

Сбер;

ВТБ;

«М.видео».

Современный мир рождает новые виды оружия (хотя не факт, что они не просто хорошо забытое старое). Ракеты нужно контролировать, солдат постоянно обучать, строить новые корабли, танки и тд. Но есть настолько уникальное оружие, освоив которое один раз, использовать можно постоянно и даже «перезаряжать» не надо. Более того у него бесконечные патроны и максимальная площадь поражения(даже больше ядерной бомбы).

Я говорю про информацию. Управляя потоками информации, можно выигрывать войны, обваливать рынки, создавать цветные революции и тд. Но самое ужасное свойство оружия заключается в необходимости себя реплицировать, ибо если информация не передается из рук в руки, то она быстро умирает (напоминает вирус, кстати). Отсюда жажда кликбейта, которая приводит к постоянному искажению изначального информационного импульса.

К примеру совсем свежие заголовки капслоком.

РФ МОЖЕТ ПРОВЕСТИ ВОЕННО-МОРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЕСЛИ ЗАПАД ПРОДОЛЖИТ ПРОВОЦИРОВАТЬ МОСКВУ, НО НЕ ХОЧЕТ ЭТОГО, ЗАЯВИЛ РЯБКОВ.

Ужасное заявление! Первая мысль да кто такой этот парень?

Рынок реагирует на почти -10 за два дня! ОМГ.... То Украина, то Казахстан, то теперь Рябков. От своих то мы точно не ожидали!

Но обратимся к первоисточнику. Рябков отвечает на вопрос про военную инфраструктуру в Венесуэле и на Кубе вполне разумно и корректно.

«Я не хочу ничего не подтверждать, ничего исключать не буду. <...> Зависит от действий американских коллег. Президент России многократно высказывался, в том числе и на эту тему, каковы могут быть мероприятия по линии российского военно-морского флота, если дело совсем пойдет в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас. Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться».

И теперь сравним с: «РФ МОЖЕТ ПРОВЕСТИ ВОЕННО-МОРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЕСЛИ ЗАПАД ПРОДОЛЖИТ ПРОВОЦИРОВАТЬ МОСКВУ, НО НЕ ХОЧЕТ ЭТОГО, ЗАЯВИЛ РЯБКОВ».

Еще один пример кликбейт искажения, только меньшего масштаба. В субботу утром сходил с детьми посмотреть на предка мамонтов.

А вечером в театр.

Без особых проблем, кроме сильного снегопада и ветра, но ничего смертельного. Смотрим СМИ.

Конечно сочувствую жильцам, у которых сорвало крышу...

Отсюда главный постулат выпуска. НУЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОМЕНТОМ! Ни о каких угрозах военного ответа со стороны РФ или «бычки» со стороны дипломатов нет. Применяем ТА где можем и спокойно дожидаемся развязки. Не удивлюсь, если Столенберг просто пожмет руку Лаврову, а СМИ объявят перемирие Россия-НАТО.

К закрытию рынок прилично выкупили, что является хорошим знаком.

Особенно испугались держатели ОФЗ. RGBI на уровне 2018 в пик ввода санкций. В этот раз их даже еще не ввели!

Я уже начал присматриваться.

Обещают поднять ГО на тонком рынке, так как Америка отдыхает, на 30%. День Короля Мартынова. Возможны осадки! Тьфу...просадки.

Начинает разгоняться сезон отчетностей.

18.01.2022 ПИК опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2021 г.

20.01.2022 НЛМК опубликует производственные результаты за IV квартал 2021 г.

21.01.2022 X5 Group опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2021 г.

21.01.2022 «АЛРОСА» опубликует операционные результаты за IV квартал 2021 г.

21.01.2022 «Распадская» опубликует производственные результаты за IV квартал 2021 г.

Уверен сильные отчеты и жирные дивиденды взбодрят.

«Алроса» выпустила страшный отчет на первый взгляд.

Но на второй все оказалось совсем не так. В рублях другая картина.

Да и хитрый нюанс кроется в деталях, январь будет очень жирным!

По словам Агуреева, динамика продаж декабря при сохраняющемся высоком спросе объясняется эффектом высокой базы декабря прошлого года, когда большая часть продаж была реализована из запасов, а также смещением торговой сессии на конец месяца, из-за чего часть её перешла на январь.

Бриллиантовый индекс каждый день переписывает хаи.

Пока прогнозные дивиденды такие. Напомню, что это полугодовые.

Технически есть слабенькая трендовая(пунктир) и более сильная сплошной полоской. Планирую набирать при пробое.

«Система» продолжает активно развивать дочек и лепить что-то интересное. Хотят купить банк, и уже закинули щупальце на косметику.

Технически отвалились уже на 40% от пика. Если уж думать о покупке, то сейчас (мы же не любим покупать на пиках). Жду пробоя и не раньше.

Про нефтегаз.

Рублевая бочка драйвится со стороны падающего рубля и улетающего на исторические хаи баррели. Рекордная цена...

«Башнефть» восстанавливает добычу полным ходом. Среди нефтяных компаний наибольший рост показывает «Башнефть» — на 8,3%, до 52,4 тыс. т, «Сургутнефтегаз» — на 2%, до 166,8 тыс. т. «Роснефть» нарастила производство на 0,4%, почти до 461 тыс. т, «Русснефть» - на 0,2% , до 19,1 тыс. т, «Татнефть» сохранила добычу на уровне 78,7 тыс. тонн.

Жду приличные дивы уже летом.

Техническую картину поломали дипломатическим проливом, так что пока точек для захода нет:( Может что-то нарисуется в таком сценарии:

По Лучку жду сильный отчет с жирными дивидендами.

Очень нравится бумага, надеюсь на такой сценарий.

«Татнефть» можно сказать вышла на типичные уровни добычи.

Но главная фишка в росте переработки в 2022. Это мощный драйвер, о котором многие не знают.

Планирую покупки при пробое трендовой.

ФТС порадовала экспортной ценой на газ. Аж 503$ в ноябре. Т.е. в декабре будет еще выше.

Дивиденды «Газпрома» всем известны.

Варианты трендовых для пробоя.

Ставки на полувагоны продолжают расти.

Жду возврата к типичным дивидендам «Глобалтранса».

В районе 540, рассмотрел бы покупки.

Для любителей «скрытого вэлью», «Интер РАО» под мир с НАТО.

Дивидендная доходность по текущим меркам смешная.

Тема купить на текущей просадке дешевле капитала стала уже мемной. Если со Сбером это имеет смысл, то с VKco не очень. По сути весь капитал это гудвил. Уверен никому, кроме государства, проигрывающие по всем фронтам Vkontakte и Одноклассники не нужны. Напомню, что грубо говоря Goodwill это сумма всех цифровых покупок и поглощений.

Но конечно, после падения с 2000 до 670 рублей, руки очень чешутся. Ножи лучше ловить через ТА. Попробую через трендовую.

Кстати про Сбер! Тот самый редкий случай, когда за капитал или ниже. Обратите внимание, что выкупали не сразу.

Дивиденды на уровне ОФЗ.

Поэтому ВТБ кажется локально интереснее, но диверсифицировать долю в оба банка кажется еще интереснее.

Два варианта трендовых для ВТБ.

Сценарии по Сбербанку.

«М.видео» исходя из ожиданий владельцев, будет платить по 85р на акцию, но денежного потока с трудом собирается на 70р.

Есть даже мистическая попытка пампа: «Тем не менее указано, что оффшор хочет продать в 2024 году пакеты акций ритейлера (по 750 руб.)». Но рынку на такой геополитике не до «М.видео». Буду подбирать, если подтвердится технический сценарий.

Если вы реально допускаете шанс на горячее противостояние между Россией и НАТО, то рынок в текущем состоянии не для вас. Лучше дождаться рукопожатий, но для остальных участников ММВБ это может быть лучшим моментом для входа.