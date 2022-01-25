SWIFT: возможно ли отключение России

На фоне геополитической напряженности последнего времени в медийном пространстве стало больше разговоров о возможных санкциях, которые будут введены в отношении России в случае попыток решить конфликт на Украине военным путем, а также в некоторых иных случаях. В качестве предполагаемых «адских» санкций чаще всего предполагаются частичное эмбарго на нефтяной экспорт, запрет импорта некоторых высокотехнологических товаров в Россию и, конечно, отключение страны от системы платежей SWIFT. О рисках последнего сценария и поговорим ниже.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Ключевым является определение «система передачи информации». Для осуществления межбанковских платежей друг с другом банки из разных стран открывают корреспондентские счета в третьем банке, или друг у друга, информируя контрагента о переводе денег с этого счета в пользу третьих лиц в стране нахождения банка. Для передачи сообщений о таких переводах и используется SWIFT. При этом платежи через SWIFT могут осуществляться в рамках одной страны. В таком случае корреспондентские счета как правило открываются в Центральном Банке.

SWIFT появилась в 70-х годах прошлого столетия как результат потребности в ускорении взаимодействия между банками и финансовыми институтами разных стран. Штаб-квартира находится в Бельгии. На сегодняшний день членами организации являются 11 тысяч финансовых организаций в более чем 200 странах мира.

Формально SWIFT представляет собой кооперативное объединение ее участников, функционирует в рамках бельгийского законодательства. Несмотря на то, что что организация не подчиняется государственным органам и является независимой, после терактов 11 сентября 2001 года власти США получили доступ к данным в системе.

Отключение от SWIFT

За все время функционирования от SWIFT отключались только банки Северной Кореи и Ирана. Впрочем, стоит отметить, что в Иране были отключены не все банки, а только часть. На страну были наложены и другие санкции, касающиеся, например, ограничений на экспорт нефти. Иран уже достаточно долго живет в условиях санкций и можно констатировать, что внешнюю торговлю страны они не парализовали, хотя и создали много проблем.

Россию от SWIFT не отключат

В последние дня в СМИ прозвучал ряд мнений, что отключать Россию от SWIFT все-таки не будут. Причина, по всей видимости, в том, что такое решение ударит по обеим сторонам конфликта. Впрочем, поскольку отключение является одной из наиболее болезненных мер в оставшемся арсенале средств, отметим несколько причин, почему оно не так страшно, как может показаться на первый взгляд:

Несмотря на популярность SWIFT, это не единственная система как для межбанковских платежей внутри России, так и за ее пределами.

Если не принимать во внимание особый случай КНДР, еще никого и никогда не отключали от SWIFT полностью. В случае реализации сценария отключения, в первую очередь, скорее всего, пострадают государственные банки, в то же время частные, а на российском рынке есть и зарубежные, едва ли также будут отключены.

Несмотря на отключение значимых для внешней торговли банков Ирана от системы, ЕС создал для торговли с исламской республикой альтернативную систему, поскольку полностью отказаться от нефтяного экспорта Ирана не готов.

Технически, при полном отсутствии возможности осуществления платежей (что пока сложно представить), по меньшей мере для сырьевой части экспорта возможна организация бартерных схем или схем реализации через посредников в дружественных третьих странах.

Отключение от SWIFT не делает платежи невозможными. В случае необходимости можно использовать устаревшую инфраструктуру, например, телекс. До появления SWIFT банки тоже коммуницировали друг с другом. Иные средства менее удобны, но они существуют.

ЕС и США имеют значительный торговый оборот с Россией, ЕС критически зависим от российских энергоносителей. Отключение от SWIFT лишь усилит такую зависимость, создав перебои в поставках.

Отключению кого бы то ни было от системы противится сама организация, так как это наносит серьезный ущерб репутации и создает риски появления альтернатив и распада единой инфраструктуры на отдельные независимые части.

Альтернативы SWIFT

СПФС (Россия)

В 2014 году, когда впервые была озвучена идея отключения России от SWIFT, к подобному сценарию мы готовы не были. Даже внутри страны платежи между банками осуществлялись посредством этой межбанковской системы. Семь лет не были потрачены даром и на сегодняшний день есть альтернатива от ЦБ – система передачи финансовых сообщений (СПФС), в которую входит 331 участник из 9 стран. Система передает сообщения в формате SWIFT. Банк России позволяет использовать систему крупным корпорациям, аналогично SWIFT. В 2017 году первый подобный платеж совершила «Роснефть».

Список банков-участников на сайте ЦБ.

В списке есть банки России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Кубы, филиалы российских банков в Германии и Швейцарии.

На основе СПФС идет интеграция с платежными системами Китая, Индии и Ирана, в перспективе ЦБ рассчитывает на подключение к СПФС банковских систем стран БРИКС.

SEPAM (Иран)

Система анонсирована Ираном для торговли с членами Азиатского клирингового союза, существующего с 1973 года. К клининговому союзу, а стало быть и к системе SEPAM, присоединились центральные банки Ирана, Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш, Бутана и некоторых других небольших стран.

Система используется в торговле Ирана со странами Евразийского Экономического Союза.

CIPS (Китай)

Система работает с 2015 года, использую стандарты SWIFT, как и российская СПФС. К системе присоединились почти две сотни банков в почти 50 странах.

CIPS использует отраслевой стандарт SWIFT для синтаксиса в финансовых сообщениях. Сообщения, отформатированные в соответствии со стандартами SWIFT, могут быть прочитаны и обработаны многими известными системами обработки финансовых данных, независимо от того, прошло сообщение по сети SWIFT или нет.

В целом же альтернативу могла бы создать любая страна, вопрос в совместимости систем разных стран и удобстве передачи сообщений. SWIFT используют не потому, что альтернатив нет, а потому, что удобно. Одна система на всех, одна инфраструктура, одни стандарты. При отсутствии возможности передавать финансовые сообщения через эту систему, могут быть использованы другие способы, например, как раньше, до появления SWIFT, телекс. Архаично? Однако при необходимости возможно. Тем не менее, заинтересованным лицам будет проще воспользоваться перечисленными выше альтернативами.

Несмотря на угрозы отключения России от SWIFT воплотить их в жизнь будет достаточно трудно. Помимо сопротивления самой организации, для которой это потеря довольно существенной доли платежей, плюс урон репутации, осложняют отключения разногласия между западными странами. Так, Европа имеет огромный торговый оборот с Россией, и любые дополнительные сложности и издержки лягут и на европейские компании. США также торгуют с Россией, пусть масштаб меньший, блокировка доступа к SWIFT лишь создаст необходимость поиска иных каналов. На наиболее важных же направления торговли, помимо Европы и США, Россия уже создала или создает необходимую инфраструктуру в обход SWIFT. Страны ЕАЭС уже подключены к СПФС, еще в 2019 году появилась информация о планах соединить китайскую и российскую платежные системы, которая еще раз подтвердилась в 2021 году. В любом случае необходимая инфраструктура есть и при появлении повода может быть оперативно задействована.

Смысл санкционной политики сводится к тому, что самые жесткие санкции должны быть всегда впереди. Вводя секторальные санкции и санкции против российских оборонных предприятий, США и ЕС создали существенные неудобства для России. Из опасных вариантов остались санкции против госдолга, эмбарго на поставки нефти и отключение от SWIFT. Поскольку при нынешних ценах на нефть отказаться от российского экспорта – значит выстрелить себе в ногу, а санкции против госдолга при текущем его уровне и доле иностранцев в ОФЗ даже при жестком сценарии фатальными не станут, угрозы отключения от SWIFT, учитывая широту, с которой оно создаст неудобства для России, ее финансовых институтов и граждан, является слишком важным элементом давления, чтобы отказаться от него без очень веских на то причин. Впрочем, если завтра Россия начнет наступление на Киев, такой сценарий станет вероятным. Однако в этом случае для финансовых рынков и экономики в целом отключение от SWIFT будет не самой актуальной проблемой.