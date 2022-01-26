Добывающие компании с высокими дивидендами прямо сейчас (26.01.2022)

Российский рынок сильно просел на фоне геополитических рисков. Инвесторы опасаются начала эскалации конфликта с Украиной, за которой последуют санкции от западных стран.

Пока что все снижение рынка происходило только на фоне переговоров и различных заявлений. По факту никаких действий для развязывания конфликта или в отношении принятия санкций не происходило. Сейчас появился хороший момент для закупки дивидендных акций для тех, кто верит в скорую деэскалацию конфликта.

Сегодня мы расскажем, какие из акции добывающего сектора торгуются с привлекательной дивидендной доходностью.

1. «Алроса»

Акции компании снизились на 30% с максимумов. При этом ситуация в секторе хуже не стала, даже наоборот.

Запасы «Алросы» находятся на минимальных значениях: практически все, что производится — продается. Причем запасов мало не только у производителей, но и у всей последующей алмазно-бриллиантовой цепочки.

В начале года De Beers (основной конкурент «Алросы») подняла цены на алмазы . Соответственно, «Алроса» сделает такой же шаг. Это в очередной раз показывает, что спрос на алмазы сейчас находится на хорошем уровне.

У компании есть защита от девальвации рубля, так как почти вся выручка валютная.

Из рисков: на «Алросу» могут наложить санкции, но в таком случае в первую очередь пострадают потребители алмазной продукции. «Алроса» — один из крупнейших игроков на западных рынках, если компании запретят экспорт, цены на алмазы взлетят.

Теперь непосредственно о дивидендах. За первое полугодие компания уже выплатила 8,79 руб. на акцию. Второе полугодие прошло уже не так удачно из-за стабилизации спроса после коронавируса. Но тем не менее прогнозируемый дивиденд за полугодие составляет 6,07 рублей на акцию с доходностью в 5,7%.

Учитывая, что на алмазную продукцию сейчас высокий спрос и цены повышаются, первое полугодие 2022 года может принести инвесторам даже большие дивиденды.

2. «Распадская»

Для инвесторов «Распадской» 2021 год оказался одним из самых удачных. Производство компании выросло в два раза, приняли новую дивидендную политику и началась хорошие выплаты.

Акции «Распадской» снизились на 20% с максимумов, но там также была дивидендная отсечка.

Компания уже заплатила за 1 полугодие и за 3 квартал 2021 года 23 и 28 рублей соответственно. Казалось бы, и так уже текущая доходность 13%.

Но у нас еще есть 4-й квартал, который обещает быть очень прибыльным для компании. В производственном отчете видно, как выросли объем реализации и средняя цена продукции.

По умеренному прогнозу «Распадская» может заплатить еще 31,5 руб. на 4-й кв. 2021 года. Это 8% доходности за 3 месяца.

3. «Мечел»

Цена привилегированных акций снизилась всего на 15%, скорее всего как раз на фоне потенциально высокой дивидендной доходности.

С учетом трех кварталов потенциальный дивиденд уже составляет 79 руб. на акцию, а это 27,6% годовых.

В производственном отчете «Распадской» средняя цена концентрата в 4 кв. 2021 года выросла на 50% по сравнению с предыдущим кварталом. С учетом этого можно вполне ожидать, что к дивидендам «Мечеле» прибавится еще рублей 20. Тогда дивидендная доходность может дойти до 35%.

Из рисков отмечу возможные бумажные списания, которые компания любит делать. Но зато теперь можно точно сказать, что больших убытков от переоценки долга не будет. Курс рубля за год изменился на 0,25 руб., что не так уж и существенно.

4. «Норильский никель»

Акции «Норникеля» упали на 23% от максимума, но в основном это связано с падением цен на палладий и сменой дивидендной политики. Однако счастливчики могли купить акции компании меньше чем за 20 тыс. руб. во время проливов на утренних торгах.

Компания опубликовала производственный отчет за 4 кв., который подтвердил планы руководства по восстановлению производства после аварий на активах.

В целом компания отчиталась согласно нашим прогнозам, поэтому прогнозный дивиденд не изменился и составляет 1325 руб. на акцию. При текущих ценах это 6,3% доходности.

На «Норникель» вряд ли наложат санкции, так как его доля в мировой добыче никеля и палладия велика. Это повлечет рост цен на металлы, что поставит в невыгодное положение потребителей по всему миру.

Но при покупке акций ГМК стоит учитывать, что дивиденды в следующие 4 года будут на порядок ниже. Об этом я рассказывал тут.

Итоговая таблица