Инвест-проект «ЁLKI» – новое слово в сфере арендного бизнеса. И слово это – «хаузшеринг»

В начале 2022 года сети смарт-коттеджей «ЁLKI» исполняется год – за этот короткий период небольшой инвестиционный стартап превратился в бурно развивающийся бизнес с далеко идущими перспективами.

Загородные коттеджи класса «комфорт плюс», построенные с применением современных технологий и оборудованные системой искусственного интеллекта, успели завоевать любовь гостей и оказались привлекательным источником дохода для инвесторов. Последние оценили идею получения дивидендов от строительства и сдачи в аренду домов в инновационном формате «хаузшеринга», который до этого момента на российском рынке попросту не существовал. Именно участие инвесторов на самых ранних этапах развития проекта сыграло ключевую роль в столь быстром и успешном развитии бизнеса.

Один из главных секретов успеха кроется в уникальности самой концепции, в рамках которой гостям предлагается принципиально новый формат загородного отдыха. Посуточная аренда смарт-коттеджей работает по принципу каршеринга, но при этом объектами аренды являются не автомобили, а современные дома со всеми удобствами, расположенные в наиболее живописных местах Ленинградской области.

Аренда в SMART-формате

Все этапы процесса обслуживания объектов полностью автоматизированы: поиск и бронирование дома осуществляется онлайн на официальном сайте или через мобильное приложение. Заселение гостей обеспечивает бесконтактная система, не требующая наличия ресепшн или администратора. Такой формат позволяет существенно сократить расходы на дополнительный персонал.

Каждый коттедж оснащен системой «умного дома» с дистанционным управлением: через личный смартфон гости получают доступ к электронному дверному замку, а также управлению техникой. Также при желании с помощью мобильного приложения можно приобрести доступ к дополнительным услугам на территории коттеджа – бане, VR-шлемам, велосипедам и пр.

Помимо вышеперечисленного интеллектуальная система обеспечивает автоматизированный мониторинг состояния коттеджей и безопасность на объекте. «Умные» датчики контролируют температуру, влажность, наличие протечек или дыма внутри коттеджа, и передают сигнал о необходимости вызова соответствующей службы в случае любого инцидента.

Процессы технического обслуживания и клининга коттеджей также полностью автоматизированы и не требуют от арендодателей присутствия на объекте.

Еще одно смарт-решение бренда «ЁLKI» – интеллектуальная система ценообразования, в рамках которой искусственный интеллект оценивает текущие расходы на техобслуживание объектов, сезонный спрос и даже погодные условия, на основании чего генерируется оптимальная цена на аренду.

Условия инвестирования

Принцип работы бизнес-модели проекта основан на введении системы инвестиционного пула, что дает участникам определенные преимущества. Например, доход инвесторов не зависит от загруженности того или иного объекта проживания: система учитывает коллективный доход со всей сети, часть которого направляется на оплату технического обслуживания коттеджей и услуг управляющей компании, а остальной объем распределяется поровну между всеми участниками пула. Это обеспечивает более точное финансовое планирование и бо́льшую независимость от рыночной обстановки.

Участникам предлагается несколько инвестиционных лотов, отличающихся по объему, чтобы каждый мог выбрать комфортный для него уровень вложений. Приобретая лот, инвестор получает источник стабильного пассивного дохода.

Процессы строительства и эксплуатации объектов максимально прозрачны – каждый участник имеет возможность контролировать процесс запуска смарт-коттеджей на каждом этапе. На строительной площадке установлены онлайн-камеры, которые позволяют наблюдать за ходом работ в режиме реального времени.

На данный момент в проекте участвует более 450 инвесторов из 46 регионов России.

Отдых КОМФОРТ+ на природе

При строительстве смарт-коттеджей был заложен продолжительный срок эксплуатации – 20 лет. Этого удалось добиться благодаря использованию современных строительных материалов, способных выдержать длительную активную эксплуатацию и российские особенности климата.

Команда проекта ставила перед собой цель добиться уровня сервиса, характерного для комфортабельного отеля, в отдаленных от цивилизации условиях. С этой целью каждую локацию подбирали с особой тщательностью: на границе с лесом, рядом с водоемами, подальше от «соседей» и лишних шумов из близлежащих поселков, но не слишком далеко от туристических и спортивных курортов, до которых при желании гости могут быстро добраться.

Такая стратегия не могла не завоевать репутацию как клиентов, так и инвесторов – за год количество объектов увеличилось вдвое, и на этом команда не собирается останавливаться.

Планы на будущее

Недавно «ЁLKI» запустили франшизу: к сотрудничеству приглашаются хозяева свободных земельных участков, а также владельцы уже готовых домов, желающие повысить текущую загрузку своих объектов.

В ближайшей перспективе создатель и идейный вдохновитель инвест-проекта Сергей Строкин рассматривает возможности экспансии в Сочи и другие регионы России, а следующим шагом может стать Европа. Как считает Сергей, у проекта большие перспективы, так как для этого есть все необходимое – уникальная концепция, отличная команда, узнаваемый стиль и гибкие условия для инвесторов.