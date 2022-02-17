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Производственные результаты генерирующих компаний по итогам 2021 года

17 Февраля 2022
Ростислав Киндратышин

Генерирующие компании раскрыли результаты своей операционной деятельности по производству электроэнергии и выработке тепла за 2021 год.

Производственные показатели ПАО «Интер РАО»

Увеличению выработки электроэнергии почти на 14% поспособствовали благоприятные погодные условия: низкая температура в 1 и 4 кв. 2021 года и высокая температура в летний период.

Объем экспорта электроэнергии превысил максимальные значения за последнее десятилетие. Основу экспорта составляют Финляндия и страны Балтии, где на фоне роста потребления электроэнергии образовался локальный дефицит, вызванный низким уровнем воды и снижением производства электричества на ВЭС, а также ТЭС из-за высоких цен на углеродное топливо и цен на квоты за выбросы углекислого газа.

Производственные показатели ПАО «РусГидро»

Снижение производства электроэнергии обусловлено возвратом к уровню воды в основных водохранилищах к средним значениям после рекордно высоких показателей 2020 года.

За счет более низкой температуры воздуха в ДФО удалось на 2,56% увеличить отпуск тепла.

Производственные показатели ПАО «Юнипро»

Погодные условия и восстановление спроса на электроэнергию по сравнению с низкими показателями пандемийного 2020 года сыграли основную роль в увеличении выработки электроэнергии.

Производственные показатели ПАО «Мосэнерго»

Повышение спроса на электроэнергию в Московском регионе, более холодная зима и продолжительный отопительный период позволили увеличить выработку электроэнергии почти на 14%, а отпуск тепла — на 20%.

Производственные показатели ПАО «ОГК-2»

Повышенный спрос на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности) привел к росту производства электроэнергии на 10,5%.

Падение отпуска тепла на 9,39% вызвано более высокой температурой в отопительный сезон в регионах деятельности компании.

Производственные показатели ПАО «ТГК-1»

Выработка выросла на 8% благодаря восстановлению спроса на электроэнергию в Северо-Западном регионе.

В связи с более низкой температурой наружного воздуха отпуск тепла с коллекторов вырос на 13,44%.

Производственные показатели ПАО «Энел Россия»

Значительный рост объемов производства электроэнергии вызван увеличением потребности в электроэнергии, а также за счет ввода в эксплуатацию Азовской ВЭС мощностью 90 МВт в мае 2021 года.

Положительная динамика продаж тепла обусловлена погодными условиями.

Резюме

Генерирующие компании увеличили производство в среднем более чем на 10% на фоне роста спроса на электроэнергию в связи с восстановлением экономической активности по сравнению с 2020 годом, а также за счет благоприятных погодных условий — более низкая температура в зимний период и более высокая температура в летний в большинстве регионов.

В аутсайдерах оказалась лишь компания «РусГидро», чьи показатели выработки снизились из-за падения уровня воды в основных водохранилищах к среднемноголетним значениям.

Раннее начало отопительного сезона, а также холодная зима позволили нарастить отпуск тепловой энергии. Не повезло только компании «ОГК-2», в регионах деятельности которой погода была не столь благосклонна.

Теги: enru, hydr, irao, msng, ogkb, tgka, upro