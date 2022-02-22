Брокер Тинькофф доступен для пользователей Right

Добрый день!

Мы рады сообщить, что в робо-эдвайзере Right теперь доступен новы брокер — Тинькофф. Пока брокер доступен для работы с российским рынком, аналогично тому как работает Финам, в дальнейшем мы планируем запуск портфелей ETF. Вы можете подключить к роботу действующий счет, или открыть новый.

Для работы робота-советника с брокером Тинькофф необходимо создание токена TINKOFF INVEST API.

Для его создания перейдите в настройки личного кабинета Тинькофф.

В настройках необходимо найти пункт «Токены TINKOFF INVEST API» и нажать «создать токен».

В открывшемся окне нужно в выпадающем меню выбрать вместо «Все счета» тот счет, с которым вы собираетесь работать в роботе и проставить отметку «Полный доступ», затем нажать кнопку выпустить токен. В личном кабинете появится токен. Скопируйте токен и сохраните его. Токен отображается только один раз, просмотреть его позже не получится. Тем не менее вы можете выпускать неограниченное количество токенов.

Сохраненный токен необходимо ввести в личном кабинете робота, в разделе настройки выбрав Тинькофф в качестве брокера.

После того как деньги отобразятся на счете робот создаст ссылку на оплату подписки, а после ее оплаты — робот создаст предложение по закупке портфеля. Напоминаем, что для полноценной работы робота необходимо пройти тесты для неквалифицированных инвесторов «Акции вне котировальных списков» и «Облигации со структурным доходом». Их можно найти в настройках брокера, там же, где выпускается токен для доступа.