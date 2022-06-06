IPO АЛМАР — новый алмазодобытчик на рынке

Эта статья была написана до всем известных событий. Я думал, что АЛМАР надолго уйдет в затишье и отложит IPO на год-два. Но вышли новости о том, что компания все-таки планирует разместиться летом. Это подтвердил генеральный директор СПб Биржи.

Мы обновили информацию и представляем вашему вниманию уникальное для российского рынка IPO. Во-первых, размещение будет проводить на бирже СПб, до этого там размещались только акции самой биржи. Во-вторых, будет размещаться алмазодобытчик (да-да, в РФ есть и другие, кроме «Алросы»). Ну и вишенка на торте — компания начнет производство только в 2024 году.

Вы сможете почувствовать себя в роли венчурного инвестора, который вкладывает деньги в идею, рассчитывая на кратный рост своих инвестиций. Но, помимо идеи, у новой компании есть еще лицензии на месторождения.

АЛМАР — юниорский добытчик, у которого есть лицензии на добычу алмазов на двух месторождениях в Якутии. История компании достаточно краткая: в 2015 году собрались бывшие топ-менеджеры дочки «Алросы» и решили создать свою компанию. В качестве основного акционера привлекли жену главы Якутии Людмилу Николаеву.

Начальные затраты на получение лицензий и разведку покрыли за счет собственных средств. К слову, месторождения взяли рядом с владениями «Алросы», где работала часть команды.

К моменту, когда прогнозные ресурсы были подтверждены, АЛМАР привлекла инвестиции от Polarctic Management. Приближаясь к самым капиталоемким этапам, компания решила пойти путем многих западных юниоров: получить финансирование посредством IPO.

Для начало было проведено пре-IPO, в ходе которого долю в добытчике получили инвестиционные компании «Солид», ITI Capital и Банк «Держава». На данный момент структура акционерного капитала выглядит следующим образом:

И вот, летом АЛМАР планирует полноценное размещение на бирже, для этих целей выпустят 21805 акций, текущие акционеры ничего продавать не будут.

Месторождения

АЛМАР разрабатывает два месторождения: Беенчиме и Хатастах. Оба россыпные, но у Хатастаха также есть ресурсы на глубине до 200 м.

Всего выделяют две большие группы месторождений: коренные и россыпные. Коренные обычно располагаются на глубине среди твердых скальных пород. Их разработка требует большого количества техники и взрывных работ.

Россыпи — вторичное месторождение, которое образуется среди рыхлых пород вблизи коренного месторождения или после его разрушения. Его разработка значительно проще.

Источник: https://arcticdiamond.ru/wp-content/uploads/2021/02/almar-korp-prezentatsiya-yanv-2021.pdf

Беенчиме

У Беенчиме немного ресурсов и небольшое содержание алмазов в песках, добыча будет вестись всего 5 лет. Но зато на месторождении находятся алмазы хорошего качества, которые компания планирует учитывать на балансе по 90$ за карат. В 2021 году «Алроса» продавала такие камни по 170-180$ за карат.

В 2021 году были проведены дополнительные работы по разведке, по итогу общие ресурсы Беенчиме выросли до 2 млн карат. На текущий момент представители компании говорят, что при оптимистичном сценарии срок жизни месторождения может вырасти до 10-15 лет.

Месторождения подобного формата вряд ли заинтересуют крупных добытчиков по типу «Алросы» из-за небольшого размера. Но АЛМАР может эффективно использовать Беенчиме благодаря небольшим затратам на добычу и качественному сырью.

Хатастах

Уже более крупное и сложное месторождение. С одной стороны у Хатастаха много ресурсов как для добычи открытым способом, так и подземным, а содержание алмазов высокое. С другой, качество сырья не самое лучшее и будет значительно уступать в цене сырью с Беенчиме. К тому же компания еще пока не решила, как будет поступать с коренным месторождением. Для его отработки требуется много вложений.

У АЛМАРА еще есть время продумать этот момент, так как одних только россыпных ресурсов Хатастаха хватит на 7 лет.

Ресурсы и запасы

Ресурсы — прогнозное количество полезного ископаемого в недрах. Количественная оценка ресурсов строится на анализе минерального состава и качества песков/руд и сравнении их с известными месторождениями того же геолого-промышленного (рудно-формационного) типа.

Запасы — доказанное количество полезного ископаемого в конкретном объеме горных пород. Запасы бывает балансовые и забалансовые. Балансовые запасы — это те, которые на момент оценки экономически выгодно добывать. Забалансовые запасы в данный момент добывать невыгодно, например, из-за низких цен на ископаемое.

На данный момент у АЛМАРа есть только прогнозные ресурсы. Для того, чтобы компания смогла вести рентабельную добычу ей необходимы балансовые запасы.

Планы компании

АЛМАР планирует в 2022-2023 году закончить разведку ресурсов и зафиксировать запасы на балансе. В 2024 году начнется первая добыча, а в конце года планируются первые продажи. У компании уже есть несколько контрактов с крупными дистрибьюторами алмазов.

Источник: https://arcticdiamond.ru/wp-content/uploads/2021/02/almar-korp-prezentatsiya-yanv-2021.pdf

Для того, чтобы не отходить от заявленных сроков, компании необходимо придерживаться плана по финансированию. С этим и связан отказ от переноса IPO на длительный срок. АЛМАРу просто нужны средства для продолжения разведки месторождений, несмотря на ситуацию в стране и мире.

В своей презентации АЛМАР представил следующий план продаж. Однако, в последних интервью руководство говорит об 1 млн карат в год.

Источник: https://arcticdiamond.ru/wp-content/uploads/2021/02/almar-korp-prezentatsiya-yanv-2021.pdf

По мере истощения своих месторождений АЛМАР планирует разработку новых, на которые планируется получить лицензию.

14 апреля 2022 года АО «АЛМАР» получил статус резидента Арктической зоны РФ. Теперь у компании налоговые льготы и она сможет хорошо сэкономить после начала производства и продаж.

Дивидендная политика

Компания планирует начать выплачивать дивиденды уже по итогам 2024 года, когда получит первую прибыль. В апреле появилась дивидендная политика, которая предполагает выплату в 50% от скорректированной чистой прибыли.

Из условий — EV/EBITDA должен быть меньше 2,5х. В противном случае совет директоров вправе уменьшить дивиденды.

Потенциальная оценка

Для потенциальной оценки я немного скорректировал прогноз продаж от руководства. Во-первых, сократил объемы до 1 млн кар. в год, так как в последнее время именно эта цифра фигурирует в словах топ-менеджеров. Во-вторых, судя по всему компания для прогноза брала текущие цены на алмазы, я использовал прогнозные. Основой для прогноза стали цены, по котором продаются алмазы с месторождения Анабар.

Несмотря на то, что сейчас цены на алмазы остаются около максимальных значений, я предполагаю снижение в будущем. Во-первых, алмазы поддались общему тренду рынка товаров, который уже частично корректируется. Во-вторых, непонятно, по каким ценам реально идут продажи российских алмазов. Для этого надо дождаться отчета «Алросы». И в целом, многолетний тренд цен на алмазы нисходящий.

Источник: http://www.idexonline.com/diamond_prices_index

Прогноз продаж

Для сравнения я взял несколько алмазодобытчиков.

«Алроса» — крупнейший добытчик алмазов в мире, свою деятельность ведет в России. Скорее всего его мультипликаторы послужат ориентиром для оценки АЛМАР, хотя бы потому, что других российских компаний на рынке нет.

Petra Diamonds — алмазодобытчик средних размеров, основная добыча происходит в Африке.

«Алроса-Нюрба» — дочка «Алросы», которая раньше торговалась на Московской бирже. Ее мультипликаторы помогут понять, как российские инвесторы оценивают средних по размеру алмазодобытчиков. Для наглядности я взял результаты и капитализацию за 2018 год, когда цены на продукцию были высокие.

Компания АЛМАР «Алроса» Petra Diamonds «Алроса-Нюрба», 2018 г. Среднее Ресурсы, млн кар. 35,46 1064 230 170 - Добыча, млн кар. 1,1 32,4 3,4 4,06 - Выручка, млн $ 81,70 4988 498 713 - Операционная прибыль, млн $ 41,96 1857,9 122,5 339,2 - MCAP, млн $ - 8558 213,6 1020,6 - EV - 10053 371,9 1020,6 - P/Ресурсы - 8,0 0,9 6,0 5,0 P/Добыча - 264,1 62,8 251,4 192,8 P/S - 1,7 0,4 1,4 1,2

Для оценки возьмем средние значения по выборке. Основной вес у мультипликатора Капитализация/Ресурсы, так как на данный момент нам более менее известны только ресурсы АЛМАРа. Добыча и выручка формируются исключительно на основе прогнозов руководства.

Стоимость, млн $ Вес P/Ресурсы 177,2 0,4 P/Добыча 212,4 0,3 P/S 97,5 0,3

Таким образом, АЛМАР можно оценить в 10,1 млрд руб. или 70 тыс. руб. за акцию с учетом допэмиссии. Важно понимать, что эта оценка возможна ближе к 2025 году, когда предприятие уже будет стабильно работать и продавать продукцию.

Теперь давайте попробуем разобраться, 70 тыс. руб. за акцию — это много или мало?

В ходе preIPO компания привлекла 200 млн руб. и в совокупности продала 19% акций. Следовательно, стоимость одной акции в рамках этой сделки составила около 8500 руб.

Pre IPO Привлекли, млн руб. 200 Продали акций 23564 Оценка компании, млн руб. 1048,8 Цена акции, руб. 8488

Для проведения IPO на СПб бирже АЛМАР дополнительно выпустит 21805 акций.

По сообщениям компании, они планируют получить 700 млн руб. на размещении, что предполагает цену за акции 32 тыс. руб. Не думаю, что в текущей ситуации они смогут продать по такой цене. Во-первых, это в 4 раза больше недавнего preIPO. Во-вторых, участвовать в размещении будут только резиденты РФ, у многих из которых подорвано доверие к отечественному рынку. Думаю, размещение по цене 20-25 тыс. руб. за акцию будет вполне оптимистичным и предполагает рост в 3 раза к прогнозной цене на 2025 год.

Результат все равно кажется впечатляющим, но тут много рисков.

Риски

Компания на данный момент не до конца провела разведку месторождений, запасы на балансе не числятся. В процессе разведки могут всплыть разные факторы, которые повлияют на общее количество ресурсов и прогнозную добычу. Вполне могут возрасти издержки. АЛМАР выходит на IPO при благоприятной конъюнктуре, когда цены алмазы на максимумах, а предложение не поспевает за спросом. Через 2-3 года ситуация может резко измениться, особенно если наступит рецессия. Также мы до сих пор не знаем, как продаются российские алмазы на мировом рынке. Были сообщения и от «Алросы» и от индийских дистрибьютеров, что поставки идут. Но по каким ценам? В прежних объемах или нет? Все это только предстоит узнать. Возможно придираюсь, но презентация для инвесторов не обновлялась с 2018 года. Да и в целом пока мало информации для принятия взвешенного инвестиционного решения. Будем надеяться, что в преддверии IPO она появится.

Выводы

Пожалуй, это одно из самых интересных IPO на российском рынке за последние годы, по крайней мере это необычный опыт для инвесторов. Возможно, если у АЛМАРа все получится, мы увидим больше подобных размещений. СПб биржа даже создала специальную секцию «СПБ Юниор» для подобных компаний. Уже много желающих набралось, но всем еще предстоит пройти предварительную проверку.

Огромный плюс компании в том, что топ-менеджеры — бывшие работники «Алросы», которые должны знать про алмазы и их добычу все. К тому же часть команды работала в непосредственной близости к текущим месторождениям.

Также у АЛМАРа есть понятный план действий и поддержка от муниципальных властей, не забываем, кто в акционерах.

Рисков тоже немало, по факту это венчурные инвестиции. Хотелось бы обновленную презентацию с учетом текущей ситуации в мире или какие-нибудь комментарии от руководства. В последних интервью руководители говорят, что уже заключили контракты с дистрибьюторами из Индии и Китая, что уже неплохо.

Будет отлично, если отчет «Алросы» выйдет раньше, чем АЛМАР разместится, и тогда уже можно будет принимать решение об инвестировании.