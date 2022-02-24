Что покупать на фоне обвала: металлургия и горная добыча

Российский рынок испытал сильнейшее падение сегодня. Ближе к обеду инвесторы осознали, что слишком перепродали многие активы и начали скупать обратно. При этом еще велик шанс дальнейшего снижения: во второй половине дня США скорее всего анонсируют новые серьезные санкции.

Из того, что известно сейчас, сильнее всех могут пострадать крупнейшие банки — Сбер и ВТБ. Также идут разговоры об экспортных ограничениях.

В такой ситуации сложно понять, как действовать. С одной стороны многие акции сейчас на многолетних минимумах, при этом компании продолжают вести свою деятельность. С другой стороны, никто не знает, что будет завтра. Если отталкиваться от текущего положения дел, то лучший выбор — это экспортеры, но не все.

Несмотря на то, что наложение санкций на «Газпром» или «Роснефть» приведет к мощному рост цен на энергоносители, эти компании находятся в зоне риска. Их деятельность сильно политизирована и часто отражает позицию правительства. В связи с этим, я бы лучше обратил внимание на другие сектора, например, золотодобычу.

Цена на золото достигла 1970 долларов за унцию, если к этому прибавить еще рост курса доллара, то золотодобытчики должны чувствовать себя отлично. Акции «Полиметалла» упали на 30% на момент написания статьи. Такое падение можно объяснить тем, что основная часть акционеров компании — иностранцы, а основной листинг на Лондонской бирже. Сама компания в пресс релизе заявила, что санкции против нее маловероятны.

Интересно ведут себя золотые фонды. На фоне паники их цена опустилась ниже стоимости чистых активов. На этом расхождении можно попробовать заработать. Причем такая ситуация характерна и для фондов, инвестирующих в иностранные акции или облигации.

Также стоит присмотреться к «Распадской». Цены на уголь находятся на уровнях выше средних, при это акции компании упали на 50% за день. Компания продает половину продукции на внутренний рынок, остальное уходит в Азию. Доля Европы в продажах несколько процентов.

Более рискованный вариант — «Алроса». У компании высокая доля продаж в страны Европы, в основном в Бельгию. Но при этом «Алроса» — крупнейший поставщик алмазов в мире. В случае наложения санкций, пострадают потребители во всех странах, цены на алмазную продукцию взлетят.

Из других компаний можно отметить «Норникель» и РУСАЛ. У них похожая ситуация: при введении санкций против этих компании, цены на металлы взлетят. От этого пострадают сами же западные страны + это ускорит инфляцию. Но, как многие помнят, на РУСАЛ уже однажды были наложены санкции.