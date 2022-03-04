ИИС 280 млн, и -95%

Я на рынке с 2010, на рынке РФ с 2013… Где-то с 2016 считаю себя профессионалом: доходность не самая стабильная, но очень высокая… По годам с 2015г в рублях шла вот так: +90% +70% +80% -30% +150% +350%(!) +200%, и с начала года -90%. До последнего считал общую ликвидность, в конце — счета поменьше и кеш считать перестал т.к. уже ни на что не влияло. Доходность конкретно по ИИС открытому в 2015г — выше. Ну и тут не считались выводы. Я бОльшую часть лет не имел терминал в телефоне, скрины с отчета не очень красивые, так что красивых скринов хая откября у меня нет. С конца 2014 вот здесь: vk.com/ladimirkapital веду блог… И с 2017 веду закрытый дневник сделок. Сейчас старые сделки все открыты, можно красочно увидеть 24,02, как счет тает со 116 до 14. Что позволило мне заработать такие деньги? Конечно плечи, и концентрация на сильнейших идяех… Я брал мечел по 9 в 2014, по 78 летом. Тесла по 200 до сплита, заглядывал в Систему по 5… Ленку правда брал лишь по 44, но все равно кратник. Сейчас например Мечел заплатит(всегда платил, а щас денег у него — Ж жуй) — 100р, а я ПРОДАВАЛ(!) его по 145 чтобы спасти хоть что-то. Суть не в рублевом убытке, а в том что я лишился 85% акций. В общем две недели назад было так:

До открытия 24-го было вот так:

А на следующий день стало так(на дне было ниже):

Главным врагом оказалось даже не плечо на открытии дня, а в бОльшей степени те факты что я:

А) не мог представить себе такого обвала даже когда уже открылись. Ну камон, распадская щас по 50р в квартал на дивы зарабатывает. Мечел под 100. Как они могут стоить 67% ДД вот на див который щас летом, и 20% ДД в квартал от распадской?!

Б) Объем. Я начинал день с чем-то типа 400к МечП, и 300к Распадской. Это в стакане не валяется. Если бы я мог срезать половину на открытии с утра — я бы скорей всего это сделал, и мой убыток дня с верху вниз был бы не 85%+, а менее 50%… Газпром я вообще в шорт перевернул еще в семь с хвостом, на первой планке. И тогда все далее было бы чудесно: текущая цена акций потрясно низка. Если бы у меня остались мои акции, цена была бы вероятно около 60 млн. С тем какие маячат дивиденды — уровень жизни осталась бы прежней. Очень нехорошо что у меня две ипотеки на 11 или 12 млн руб суммарно. Но хорошо что есть хоть какие-то активы помимо ФР: взятая в декабре за 5,4 млн KIA K900 сейчас явно 7++

П.С:

Тимофей, летом я выступал на конфе… Теперь что-т не дозвонится до тебя) Ты всем со сцены чуть не сказал что у меня ИИС 150 млн. Ну теперь он — копейки, и это больше не секрет. Я мог бы более красочно все рассказать в интервью тебе, думаю тема заработка в 280 млн(дивиденды вывели много больше первоначального донесения) и потеря 95% — интересная тема, нет?

Источник: https://vk.com/ladimirdiary