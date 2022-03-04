Последние новости с «Лондонского фронта»

Пока торги на Московской бирже закрыты, мы могли наблюдать как валились акции российских эмитентов на Лондонской бирже. Цены полностью оторвались от фундаментальной стоимости. Так, расписки Сбербанка доходили до 1 цента, что эквивалентно 22 коп.

У такой динамики есть несколько объяснений:

Санкции и геополитика. Инвесторы продают акции, так как опасаются, что санкции навредят деятельности компаний. Низкая ликвидность и большая доля иностранных инвесторов на LSE. При низкой ликвидности волатильность акции становится больше. К тому же был введен запрет на выплату дивидендов нерезидентам российскими эмитентами. Опасение по поводу делистинга.

Источник: https://cdn.bcs-express.ru/article-image/165851

Для того, чтобы как-то разрядить обстановку, Лондонская биржа приостановила торги российскими расписками. Всего таких компаний 27, включая «Газпром», Сбербанк, «Фосагро» и «Роснефть».

Пока нет информации, насколько долго продлится остановка, возможно торги начнутся после открытия Московской биржи, а возможно распискам светит делистинг. В этом случае расписки российских эмитентов должны быть переведены в акции.

На Лондонской бирже еще остались акции компаний, которые ведут свою деятельность в России — это «Полиметалл», «Евраз» и «Петропавловск». Торги их акциями скорее всего не остановили из-за того, что у них прямой листинг, а не через расписки.

Сегодня акции «Полиметалла» и «Евраза» даже растут на 15% и 50% соответственно. Но стоит учитывать, что до этого падение составило более 90% за месяц.

На фоне резкого снижения капитализации FTSE исключит «Полиметалл» и «Евраз» из индекса FTSE 100, они перейдут в FTSE 250. А «Петропавловск», который был ранее в FTSE 250 вовсе исключат из всех индексов.

Это приведет к еще большему оттоку денежных средств из акций. По подсчетам аналитиков «ВТБ Капитал» отток из бумаг «Евраза» составил 10 млн $, что составляет примерно 1% от рыночной капитализации. Отток из бумаг «Полиметалла» составит 30 млн $ (2,7% от капитализации), а Петропавловск потеряет 1 млн $ (1% от капитализации). По сравнению с тем, что уже произошло, исключение из индексов вряд ли окажет существенное влияние на котировки акций. У инвесторов на первом плане сейчас геополитика и ограничения, возникающие из-за санкций и контрсанкций.