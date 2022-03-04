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Последние новости с «Лондонского фронта»

4 Марта 2022
Даниил Курицин

Пока торги на Московской бирже закрыты, мы могли наблюдать как валились акции российских эмитентов на Лондонской бирже. Цены полностью оторвались от фундаментальной стоимости. Так, расписки Сбербанка доходили до 1 цента, что эквивалентно 22 коп.

У такой динамики есть несколько объяснений:

  1. Санкции и геополитика. Инвесторы продают акции, так как опасаются, что санкции навредят деятельности компаний.

  2. Низкая ликвидность и большая доля иностранных инвесторов на LSE. При низкой ликвидности волатильность акции становится больше. К тому же был введен запрет на выплату дивидендов нерезидентам российскими эмитентами.

  3. Опасение по поводу делистинга.

Акции на LSE

Источник: https://cdn.bcs-express.ru/article-image/165851

Для того, чтобы как-то разрядить обстановку, Лондонская биржа приостановила торги российскими расписками. Всего таких компаний 27, включая «Газпром», Сбербанк, «Фосагро» и «Роснефть».

Пока нет информации, насколько долго продлится остановка, возможно торги начнутся после открытия Московской биржи, а возможно распискам светит делистинг. В этом случае расписки российских эмитентов должны быть переведены в акции.

На Лондонской бирже еще остались акции компаний, которые ведут свою деятельность в России — это «Полиметалл», «Евраз» и «Петропавловск». Торги их акциями скорее всего не остановили из-за того, что у них прямой листинг, а не через расписки.

Сегодня акции «Полиметалла» и «Евраза» даже растут на 15% и 50% соответственно. Но стоит учитывать, что до этого падение составило более 90% за месяц.

График POLY LSE

На фоне резкого снижения капитализации FTSE исключит «Полиметалл» и «Евраз» из индекса FTSE 100, они перейдут в FTSE 250. А «Петропавловск», который был ранее в FTSE 250 вовсе исключат из всех индексов.

Это приведет к еще большему оттоку денежных средств из акций. По подсчетам аналитиков «ВТБ Капитал» отток из бумаг «Евраза» составил 10 млн $, что составляет примерно 1% от рыночной капитализации. Отток из бумаг «Полиметалла» составит 30 млн $ (2,7% от капитализации), а Петропавловск потеряет 1 млн $ (1% от капитализации). По сравнению с тем, что уже произошло, исключение из индексов вряд ли окажет существенное влияние на котировки акций. У инвесторов на первом плане сейчас геополитика и ограничения, возникающие из-за санкций и контрсанкций.

Теги: pogr, poly, биржа, макроэкономика, инвестиции