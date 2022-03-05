Возможный дефолт «Яндекса» и «Озона»

4 марта появились новости о возможном дефолте «Яндекса» по выпуску валютных облигаций. Разбираемся в том, что произошло.

Сам «Яндекс» выпустил пресс-релиз в котором заявил, что если большинство инвесторов потребуют погашение облигаций, то у компании не хватит свободных денежных средств.

Еще в феврале 2020 года « Яндекс» объявил о размещении конвертируемых облигаций на сумму 1,25 млрд $. Облигации при погашении в 2025 году можно конвертировать в акции компании. Еще тогда аналитики не понимали зачем Яндексу привлекать кредитные средства, если у них достаточно собственных.

В правилах выпуска есть пункт, который дает право инвесторам потребовать выкуп облигаций по номиналу + проценты в случае, если акции «Яндекса» не будут торговаться на бирже более 5 торговых дней. Как мы знаем, Московская биржа закрыта с 28 февраля, а торги российских компаний на Nasdaq и NYSE были приостановлены также с 28 февраля. Таким образом, инвесторы вправе потребовать выкуп своих облигаций.

Текущая сумма непогашенных обязательств составляет 1,25 млрд $, на счетах у «Яндекса» 615 млн $ и 47 млрд руб. То есть совокупно около 1,1 млрд $. Если погашения потребуют не все инвесторы, то собственных денежных средств компании должно хватить.

Но есть одна проблема, гасить облигации должна материнская голландская компания, у которой на счете около 370 млн $. Чтобы обезопасить себя от дефолта, «Яндексу» нужно перераспределить средства от российских дочек. В связи с тем, что в РФ ввели ограничения по оттоку капитала за границу, компании будет нелегко это сделать.

«Яндекс» заявил, что даже если им удастся выполнить свои обязательства по погашению, такой резкий отток средств может оказать неблагоприятное влияние на краткосрочное финансовое положение и на возможность выполнять другие обязательства.

Следующий вопрос — какую долю облигаций представят к погашению? Тут сложно однозначно ответить.

Почему инвесторы захотят предъявить облигации к выкупу?

На фоне санкций деятельность компании может пострадать, а акции к 2025 году могут не восстановиться. Некоторые начали скупать облигации как раз на фоне заявлений «Яндекса» о погашении. На тот момент цена была существенно ниже номинала. Таким образом, можно спекулятивно получить неплохую прибыль.

Источник: https://www.finanzen.ch/obligationen/chart/xs2126193379

Оставить облигации могут те инвесторы, которые верят, что компания сможет успешно вести свою деятельность даже в таких условиях. И когда конфликт закончится, акции могут восстановиться.

К тому же, облигации долгое время торговались выше номинала и тем, кто покупал их на вторичном рынке, погашать невыгодно

В любом случае, остается только ждать и следить за заявлениями «Яндекса».

«Озон»

У «Озона» сложилась похожая ситуация . Компания выпустила конвертируемые облигации в феврале 2021 года. По условиям выпуска, если акции компании не торгуются на бирже 7 и более дней, то держатели могут требовать досрочного погашения.

NASDAQ приостановил торги акциями «Озона» 28 февраля, если до 8 марта торги не возобновятся, то инвесторы могут требовать досрочного погашения облигаций.

В плане финансов у «Озона» дела обстоят лучше. Сумма выпуска составила 750 млн $, а свободных денежных средств в валюте у компании около 900 млн $ и есть еще средства в рублях.

Но есть такая же проблема, как и у «Яндекса» — перевод этих денег. Платить по облигациям должна кипрская Ozon Holdings, но перевод сложно выполнить технически и регуляторно.

Даже в случае технического дефолта «Озон» сможет погасить облигации, но позднее, когда это станет возможным. Компания заявила, что на операционную деятельность досрочное погашение облигаций не должно негативно сказаться.