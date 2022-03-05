Какие компании уже пострадали от санкций

В этой статье пойдет речь не о тех, на кого напрямую были направлены санкций, как на ВТБ. А о тех компаниях, которые косвенно пострадали от сложившейся ситуации. Гипотетический список может быть огромным, мы же поговорим об уже наступивших событиях.

«Северсталь»

По данным «Коммерсантъ» производитель стали полностью прекратил экспорт в страны Европы. Это связывают с тем, что против контролирующего акционера Алексея Мордашова были введены персональные санкции. Таким образом, предоставление ресурсов «Северстали» может рассматриваться как косвенное предоставление ресурсов Мордашову.

Для «Северстали» Европа — это большой рынок сбыта, на его долю за 2021 год пришлось 34% выручки. Компания собирается искать альтернативные варианты.

Это будет сделать непросто, придется увеличивать сбыт на внутреннем рынке и искать новые рынки, например Азию.

В 2019 году во втором квартале компания смогла нарастить продажи на внутренний рынок до 70% от общей выручки. Получится ли сейчас? Возможно, но не при текущих ценах. Если «Северсталь» начнет продавать больше на конкурентном внутреннем рынке, цена на сталь в России должна будет снизиться.

В целом ситуацию можно было бы назвать тревожной, если бы она касалась не «Северстали». У компании низкий долг и большой запас прочности.

«Северсталь» — одна из самых рентабельных компаний по производству стали в мире. Даже если из-за высокого предложения цены снизятся, компания сможет спокойно существовать и даже демпинговать.

Тем не менее, на финансовых результатах «отказ» от Европы скорее всего скажется негативно, по крайней мере в ближайшие кварталы, пока компания не найдет новые рынки сбыта.

«Норильский никель»

На компанию также не наложили санкции, что неудивительно. «Норильский никель» производит 40% мирового палладия и около 9% никеля.

Но компания все-таки столкнулась с проблемы из-за геополитической ситуации. «Норильский никель» испытывает сложности с отгрузкой металла из-за перебоев с перелетами.

Практически вся Европа закрыла воздушное сообщение с РФ. А большая часть продаж российской компании приходится именно на этот регион.

Основные потребители палладия — автопроизводители, металл используется в катализаторах. Сегодня экологичность транспорта выходит на первый план, но для перехода на электрокары необходима масштабная инфраструктура, которая будет готова не скоро. Поэтому сейчас набирают популярность гибриды — авто с ДВС и электродвигателем (доля рынка 20%). Именно на производство гибридного авто уходит больше всего палладия.

Цена на металл уже начала расти на фоне опасений по поводу нехватки.

На мой взгляд, ситуация временная. Компании необходимо найти новый способ транспортировки металла, проложить более сложные маршруты в Европу или найти потребителей в Китае.

«Сургутнефтегаз»

Компания не смогла продать из балтийских портов ни одну партию нефти, как сообщает Интерфакс. Сообщается, что покупатели не могут найти танкеры для отгрузки сырья, так как судовладельцы не хотят связываться с российской нефтью.

Это, конечно, окажет влияние на операционные результаты компании по итогам квартала, но пока незначительное. При этом текущие цены на нефть и курс доллара с запасом компенсируют недополученную прибыль «Сургутнефтегаза».

Сейчас все больше идет речь об отказе от российской нефти. Но все понимают, что полностью от нее отказаться нереально. При этом в определенных масштабах это все же происходит.

Дисконт российской нефти марки Urals и эталонной Brent сейчас на историческом максимуме.

О чем все это говорит? О том, что текущая ситуация повлияет на все компании, независимо от наложенных санкций. Самое главное понять и оценить потенциальные риски перед принятием инвестиционного решения.