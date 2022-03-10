Неявные бенефициары санкций: VK, Ozon, Positive

Во что инвестировать после открытия биржи? Конечно, в экспортеров. И это так, на фоне девальвации и роста цен на сырьевые товары, экспортеры смогут показать впечатляющие результаты. Но есть компании, которые работают на внутреннем рынке, и при этом тоже могут претендовать на рост финансовых показателей на фоне текущей ситуации.

Каждый день выходят новости о том, что в России закрывается очередной магазин с иностранными владельцами или перестает работать какой-либо сервис. Неизвестно как долго это продлится, но пока такими темпами мы останемся за железным занавесом с лаптями и пирожками.

Но на самом в России есть компании, работающие на внутреннем рынке, которые могут предоставить качественную замену выпавшим иностранным товарам и услугам (но не всем).

VK

На фоне информационной войны в социальных сетях у Роскомнадзора возник конфликт с Facebook. Компания банила и отключала монетизацию ряду российских СМИ. В ответ Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории РФ.

После Facebook отключил рекламу в Инстаграме, тем самым отнял возможность у блогеров, предпринимателей развиваться. Youtube убрал монетизацию на роликах и спонсорство. Сейчас самый логичный шаг для многих создателей контента, СМИ и предпринимателей переходить в VK или Телеграмм. На фоне риторики правительства VK даже выглядит надежнее, более защищенным от блокировки, учитывая, что компания теперь квазигосударственная.

За те годы, пока Вконтакте был в забвении на фоне роста популярности Instagram, Telegram и TikTok, компания смогла добавить на платформу самые популярные фишки конкурентов.

VK получит значимый приток платежеспособных пользователей. Компания сможет увеличить доходы от рекламы за счет прихода бизнеса на платформу, покупок подписок. Ведь Spotify уже перестал обновлять подписку на музыку.

К тому же у VK около 20% валютной выручки благодаря сегменту мобильных игр, что частично защищает компанию от девальвации.

Ozon

Компания будет скорее косвенным выгодоприобретателем от ухода многих брендов. Также иностранные сайты по типу IHerb и ASOS перестали доставлять продукцию в РФ. А с после 10 марта мы в принципе не сможем ничего заказать из-за рубежа по банковским картам.

Где народ будет в первую очередь искать продукцию, которую ранее заказывал на иностранных сайтах? В Ozon и Wildberries. Учитывая закрытие многих магазинов одежды, я бы отдал предпочтение Wildberries, так как там большой выбор от российских брендов. Но компания не торгуется на рынке.

Российские бренды должны сейчас активизироваться и занять освободившуюся долю рынка. Сейчас один из самых эффективных способов ведения бизнеса — маркетплейс.

Positive Technologies

После начала военных действий на Украине, многие государственные сайты подверглись кибератаке. Также пострадали российские СМИ и даже такие крупные компании, как «Лукойл» и «Газпром».

Все это говорит о том, что боевые действия перетекают киберпространство. На этом фоне единственная торгующаяся российская компания, которая работает в сфере кибербезопасности, выглядит привлекательно.

Positive уже работает с госсектором, госкомпании лидируют в структуре клиентов. Рынок кибербезопасности и так растущий и актуальный, а на фоне этих кибератак государство и крупные компании захотят повысить свою защиту.

Также «Позитив» может попасть под льготы для IT-компаний, что окажет дополнительную поддержку бизнесу.

Конечно, у этих компаний могут появиться или уже появились сложности на фоне действующих ограничений, как внутренних, так и внешних. Инвестирование в крупных экспортеров кажется более приоритетным, но и среди компаний, работающих на внутреннем рынке есть интересные идеи.