Right в новой экономической реальности

Экономическая ситуация и в России, и в мире остается неопределенной. Классические защитные активы перестали работать, и инвесторам необходимо в новой экономической реальности искать им альтернативы.

Для российского инвестора защитным активом выступала обычно валюта, в первую очередь бивалютная корзина из доллара и евро. Но, во-первых, оборот обеих валют попал под ограничения ЦБ из-за санкций, во-вторых, в США и особенно в еврозоне нарастает инфляция из-за лавинообразного роста цен на основные ресурсы. В этой ситуации евро и доллар уже не получается считать безопасными гаванями для российских инвесторов.

Более продвинутые инвесторы использовали трежерис, облигаций США, но доходность по ним больше не перекрывает инфляцию.

Другим защитным активом во все времена выступало золото. Правительство России предприняло ряд мер по защите инвесторов, в частности отменило НДС при покупке золотых слитков. Это должно было повысить привлекательность таких инвестиционных активов, но полностью проблему не решило, так как сохранился фактор спредов, которые для золота составляли 11% (на 10 марта, например в Сбере), а для других металлов могли быть и вовсе трехзначными. Свой вклад в ситуацию вносит и снижение курса национальной валюты.

Однако, ситуация на рынке создает и новые возможности.

Падение рубля всегда было выгодно экспортерам. При девальвации доходы компаний растут даже при аналогичных объемах и ценах реализации, а так как расходы в рублях фиксированные — это позволяет значительно увеличить чистую прибыль. Прибавьте к этому рост цен на все основные металлы и энергоносители и получите рекордные результаты для всего сектора, что в сочетании с просевшими котировками делает российских экспортёров целью номер один для покупки в этом году.

В качестве примера возьмем российскую компанию «Русал», производящую алюминий. Чтобы удвоить чистую прибыль «Русалу» необходимо увеличить отпускные цены всего на 10%. С декабря цены на алюминий выросли на 24%, а курс доллара на 60%. Думаю очевидно, что в этом году компанию ждут рекордные результаты и это лишь один из примеров.

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