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«Алроса» попала под санкции?

14 Марта 2022
Даниил Курицин

На днях США ввели новые санкции против Российской Федерации, запретив импорт некоторых товаров. В список попали российский алкоголь, морепродукты и алмазы. Под раздачу может попасть «Алроса», но тут все не так однозначно.

США исторически является крупнейшим потребителем ювелирных изделий с алмазами. Именно конечных изделий, которые прошли огранку и были обрамлены драгоценными металлами.

Продажи ювелирной продукции

В алмазной индустрии есть несколько этапов производства:

  1. Добыча открытым и подземным способом алмазоносной руды;

  2. Выделение алмазов из руды;

  3. Сортировка и первичная обработка;

  4. Огранка алмазов — создание бриллиантов;

  5. Создание ювелирных изделий с использованием бриллиантов.

«Алроса» — крупнейший в мире добытчик алмазов, но не огранщик или производитель ювелирных изделий. К компании относятся первые три этапа производства. Доля ограненных алмазов (бриллиантов) в структуре выручки всего 4.3%.

Следовательно, основные покупатели «Алросы» — огранщики и производители ювелирных изделий. Большая доля приходится на Бельгию, Индию и ОАЭ. США в структуре выручки занимают лишь 0,3%.

Выручка по странам

Если санкции коснутся только прямого импорта алмазов из РФ с США, то «Алросу» это практически не затронет. Но если идет речь о запрете импорта российских алмазов в целом, то это может быть проблемой.

После того как разгорелись скандалы, связанные с нелегальной добычей алмазов в Африке, так называемых «кровавых алмазов», крупнейшие производители ввели сертификаты на каждый камень. В этом сертификате указано происхождение алмаза.

То есть США при импорте алмазной продукции сможет легко отличить российскую от той же африканской или канадской. Это может подтолкнуть огранщиков к ограничению закупок сырья от «Алросы». Но в таком случае цена на ювелирные изделия взлетит, и это, в первую очередь, нанесет вред потребителям в США.

Пока санкции против алмазов из РФ больше похожи на громкое заявление, которое особо не повлияет на экономики стран, по аналогии с запретом США на российскую нефть. Но нужно дождаться разъяснений по поводу происхождения алмазов от правительств или самой «Алросы».

Теги: alrs, новости