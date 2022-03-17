Иранский фондовый рынок: возможен ли такой сценарий в России

Россия стала рекордсменом по наложенным санкциям, после чего нашу экономику и фондовый рынок начали сравнивать с Ираном, первые санкции против которого ввели еще в 50-е. Иран уже давно живет под санкциями и за последние 10 лет его основной индекс вырос в более чем в 30 раз (для сравнения Индекс Мосбиржи вырос в 1,7 раз). Превратится ли российский фондовый рынок в иранский и оправданно ли такое сравнение?

Иранская экономика и санкции

Иран живет под санкциями уже давно. Не будем углубляться в причины их наложения, там было много поводов в разное время. В истории страны были моменты и ужесточения ограничений, и смягчения, но на текущий момент многое пересекается с санкциями против РФ. Так, в 20 веке Иран практически отключили от мировой экономики. Остался только список определенных стран, которые могут безнаказанно торговать с Ираном, остальные рискуют попасть под санкции. Из последних ограничений — отключение от SWIFT и заморозка активов ЦБ. Это коснулось и Россию, правда против нашей страны все санкции были введены практически одномоментно.

Хронология событий:

1950-е Британский бойкот на иранские нефтепродукты.

1970-е запрет гражданам и компаниям США вести бизнес в Иране.

1980-е запрет международным финансовым организациям на выдачу кредитов Ирану, всем странам — на продажу оружия и всякую помощь Ирану.

В 1987 году был полностью запрещён товарообмен между США и Ираном.

2012 г. отключение Ирана от SWIFT.

2019 г. введение санкций против ЦБ и Национального фонда развития.

Что произошло с Ираном? Если смотреть с точки зрения экономики страны и уровня жизни населения, то все стало хуже:

Иран сократил экспорт нефти в два раза;

ВВП страны на человека упал в 3 раза за последние 10 лет;

средняя инфляция за 10 лет составила 25%;

Риал обесценивался в среднем на 14% в год.

А что было с фондовым рынком? Он вырос, причем значительно. В среднем рост составил 38% ежегодно.

Чтобы понять, почему так произошло и будет ли что-то похожее в РФ, надо углубиться в особенности фондового рынка Ирана.

Фондовый рынок Ирана

В Иране есть две биржи, где торгуются акции:

Tehran Stock Exchange — первая и крупнейшая биржа. Iran Fara Bourse — биржа поменьше, ниже требования к компаниям по капитализации, длительности активности и тд. Из-за этого тут много компаний малой и средней капитализации.

Капитализация Тегеранской биржи сопоставима с капитализацией Московской бирже, 1,2 млрд $ и 1,4 млрд $ соответственно.

На графике ниже представлены отрасли, которые имеют наибольшую капитализацию. На первом месте нефтепродукты и химическое производство, на втором и третьем добыча руды и производство металлов.

В целом структура иранского рынка схожа с российским, у нас тоже преобладают сырьевые компании.

Больше всего операций с акциями проводят физические лица, на них приходится около 70%. Институциональные инвесторы сосредоточились в сукуках (мусульманские облигации). В РФ, на начало года, на физических лиц приходилось 40% торгов акциями. Разница уже заметна.

Иранское правительство смогло побудить население инвестировать. В стране с 2000-х активно проходят приватизации, зачастую компании в дальнейшем выходят на биржу. Также с 2006 году бедным слоям населения бесплатно раздавали акции приватизированных компаний. В итоге более половины населения Ирана стали акционерами. Несколько лет назад правительство разрешило продавать эти акции, что побудило население прийти на биржу.

Также стоит учесть, что кроме фондового рынка иранцам негде защитить свои деньги от инфляции. С валютой в стране проблемы: существует официальный и реальный курс, предложение валюты в обменниках ограничено, да и больше определенной суммы на руки не выдают. Население спасает накопления, вкладываясь в акции. Так, в 2020 году Иранский фондовый рынок стал самым доходным в мире. Iran Fara Bourse index вырос на 292%, а индекс тегеранской биржи вырос на 268%.

Пожалуй, одно из важных отличий российского фондового рынка от иранского в доле нерезидентов. Из-за того, что на Иран начали накладывать санкции еще в прошлом столетии, доля нерезидентов в последние 10 лет держится на уровне 2%. В России этот показатель на начало 2022 года составлял около 47%.

Отчасти этим можно объяснить панические распродажи на Московской бирже. Иранский рынок спокойно реагирует на очередные санкции.

Будет ли у нас как в Иране?

Если санкции и различные ограничения затянутся на несколько лет, то возможно. Если обесценение рубля продолжится, покупка валюты будет ограничена, а инфляция будет съедать накопления, то население понесет средства на фондовый рынок. При этом у России больше возможностей по его поддержанию, например, триллион от ФНБ и обратные выкупы от компаний.

Но стоит учитывать, что Россия сильнее интегрирована в мировую экономику, от санкций страдают все. Полностью изолировать российскую экономику будет сложно.

Пожалуй, основной вывод, который можно сделать — в условиях высокой инфляции и обесценения национальной валюты фондовый рынок помогает сохранить сбережения.