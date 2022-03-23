К чему приведет переход на расчеты за российский газ в рублях

Путин заявил, что Россия переходит на расчеты за газ в рублях. Разговоры об этом шли давно, еще раньше ходило много разговоров о необходимости перехода на расчеты с другими странами в национальных валютах, дабы разрушить гегемонию доллара и снизить зависимость экономики от валюты недружественной страны. О смысле этого решения и его возможных последствиях и поговорим ниже.

Для чего нужна валюта

Для начала немного теории касательно международной торговли. В случае с примитивной экономикой страна может все, что необходимо ей для существования производить сама. В современных же реалиях даже США и Китай не могут обеспечить себя всем необходимым самостоятельно: причина как в эффективности специализации, так и в теории абсолютных и относительных преимуществ. Не будем отвлекаться на это, примем как аксиому: страны торгуют между собой – потому что это выгодно.

В обмен на свои товары страна получает некий всеобщий эквивалент стоимости: раньше это было золото, теперь – доллар США или, в крайнем случае, другая резервная валюта.

Резервная валюта — общепризнанная в мире национальная валюта, которая накапливается центральными банками иных стран в валютных резервах. Она выполняет функцию инвестиционного актива, служит способом определения валютного паритета, используется при необходимости как средство проведения валютных интервенций, а также для проведения международных расчётов.

Резервные валюты, а в особенности доллар США, хороши для международных расчетов тем, что они стабильны, то есть не обесцениваются быстро и резко, поэтому в них можно хранить резервы, а также тем, что благодаря первому своему свойству они востребованы, то есть ими можно заплатить не только стране-эмитенту этой валюты, но и другим странам. То есть, они являются более или менее всеобщим эквивалентом.

Одной из особенностей стран, чьи валюты являются резервными, является то, что эти страны обладают развитой и диверсифицированной экономикой, поэтому их валюта нужна другим странам – на нее они могут покупать широкий спектр товаров, которые сами не производят.

Что сулит переход на расчеты в рубли?

По сути, переход на расчеты в рублях в отношении товаров, которые необходимы тем или иным странам, в нашем случае это газ, это такой отчаянный и вынужденный шаг, преследующий две цели:

Поддержать национальную валюту;

Снизить риски взаиморасчетов, присущие сейчас иным валютам.

Понятно, что подобный шаг меняет картину расчетов лишь технически. Если раньше расчеты выглядели примерно так:

Импортер газа покупает резервную валюту -> Импортер газа покупает на нее газ -> Экспортер продает резервную валюту за рубли (или сохраняет резервную валюту, если она ему нужна).

То теперь так:

Импортер газа покупает рубли -> Импортер газа покупает на них газ.

Что изменилось? Раньше часть полученной валюты оставалась в резервах страны (компании-экспортеры при получении ее продавали, однако из уплаченных налогов государство снова закупало валюту в резервы). Теперь резервы в долларах и евро в западных банках замораживаются, а значит держать там валюту нет смысла.

Получить рубли импортер газа может двумя способами:

Купить за валюту на биржевом рынке;

Продать за рубли в свою очередь собственные товары.

И вот это уже интересно. Теоретически, условная Германия что-то продает России (во всяком случае, продавала до недавних событий). Если ее сальдо торгового баланса положительное, то часть своего экспорта, эквивалентную российскому экспорту в Германию энергоносителей, Германия может продавать в рублях, тем самым получая необходимо количество этой валюты для оплаты газа. В обратном случае (отрицательное торговое сальдо Германии) все свои товары в Россию Германия может продавать за рубли, а недостающее количество закупать на валютной бирже.

В 2021 году торговля России и Германии выглядела следующим образом:

Экспорт России: 29 647 377 386 долларов США.

Импорт России: 27 348 629 609 долларов США.

В текущем году цены на газ сильно выросли, а импорт продукции из Германии может упасть, впрочем, как и физический объем экспорта газа. Поэтому предсказать, чье сальдо будет положительным, трудно, но переход на частичный расчет в рублях увеличивает необходимый объем рублей в обращении, так как в процессе расчетов часть рублей временно может оседать на счетах в странах, которым они нужны для расчетов с Россией. Это может несколько повысить на него спрос и в краткосрочной перспективе позволит, при прочих равных, немного укрепить курс.

Понятно, что хранить резервы в рублях никто не будет, да и у других стран на них ничего не купишь (разве что у стран ЕАЭС, которым эти рубли потом пригодятся для расчетов с Россией). Такой подход делает рубль локальной квазирезервной валютой, по крайней мере до тех пор, пока покупка тех или иных ресурсов у нее неизбежна.

Вывод

Если экономический смысл этого действия мы разобрали, то политический требует отдельного осмысления. Понятно, что финансовая мощь США и Запада держится во многом на зависимости мира от расчета в крупнейших резервных валютах – долларе США и Евро, однако сама такая зависимость имеет своей природой то, что эти страны производят суммарно больше половины мирового ВВП и большую часть высокотехнологичной продукции в мире. И если заменить российский газ можно любым другим таким же газом, то купить процессор, газовую турбину большой мощности или высокоточный промышленный станок можно только там, где эмитируются названные выше и другие резервные валюты. А это значит, что пока эти валюты миру все еще очень нужны.