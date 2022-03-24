Кого купить на открытии биржи: металлургия и горная добыча

Сегодня вышла новость о том, что на Московской бирже 24 марта стартуют торги акциями. Правда для начала только самыми ликвидными, из индекса Московской биржи. В этой статье порассуждаем о том, какие акции из металлургического и горнодобывающего сектора можно купить. А также разберем последние новости по этим компаниям.

«Алроса»

Санкции, о который я рассказывал ранее, не нанесут какого-либо значимого ущерба компании. Вышло пояснение , о том, что эмбарго распространяется только на прямой импорт из РФ. То есть алмазные изделия, сделанные из российского сырья, но ввезенные из других стран США покупать будет.

Пока компания не сообщала о каких-то проблемах с поставками, расчеты с покупателями проходят сейчас преимущественно в евро с использованием альтернатив SWIFT. Единственное, компания пока приостановила публикацию ежемесячных данных о продажах.

На алмазном рынке пока сохраняется высокий спрос, у того же De Beers продажи за февраль-март выросли год к году.

Важное преимущество «Алросы» заключается в том, что большая часть выручки и денежных средств у компании в валюте. В то время как затраты на производство и капекс в рублях.

За счет этого компания сможет получить дополнительную выгоду от девальвации рубля.

«Норильский никель»

На «Норникель» не наложили никакие санкции, что в целом было ожидаемо. Компания занимает слишком большую долю рынка по основным металлам.

Пока биржа была закрыта, на рынке цветных металлов разворачивалось настоящее веселье. На фоне опасения по поводу проблем с поставками «Норникеля», палладий и никель обновили исторические максимумы. Правда, затем произошла коррекция.

Никель после остановки торгов начал каждый день снижаться, но уже сегодня растет. Другие металлы также продолжили рост, хоть и не такой активный.

Цена на 25.02.2022 Цена на 23.03.2022 Изменение Никель, USD/т 24700 32240 30,5% Медь, USD/т 9920 10291 3,7% Палладий, USD/тр. унция 2372 2497 5,3% Платина, USD/тр. унция 1059 1029 -2,8%

Если учитывать долю в выручке, цена совокупной корзины металлов «Норникеля» выросла на 10% за месяц.

К этому еще можно добавить рост курсов валюты, так как компания продает за границу более 95% продукции.

«Русал»

На Русал также не наложили прямых санкций, но его деятельность все равно частично пострадала . Во-первых, у компании второй по величине завод по производству глинозема находится в Украине. 1 марта производство временно приостановили.

Во-вторых, 20 марта Австралия запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд в Россию. У «Русала» есть доля в австралийской компании, ее доля в производстве глинозема в 2021 году составила 9%.

Частично «Русал» сможет компенсировать выпавшие объемы за счет собственного производства. Компания обычно около 20% произведенного глинозема продает третьим сторонам. Остальное придется закупать, и это приведет к дополнительным затратам.

На пользу компании играет несколько факторов:

рост цен на алюминий;

рост доллара по отношению к рублю.

Все это должно поддержать рентабельность «Русала», даже несмотря на проблемы с поставками глинозема.

«Полюс»

Крупнейший производитель золота в России также остался не затронут санкциями. ЕС ввел санкции против Сулеймана Керимова, но они не коснутся деятельности «Полюса».

Хоть цена на золото в долларах выросла незначительно за последний месяц, в рублях она обновила максимумы.

Золотодобывающие компании обычно продают золото российским банкам. У некоторых из них сейчас проблемы из-за введения санкций. Но при этом за счет отмены НДС на золотые слитки правительство значительно простимулировало спрос со стороны физических лиц. Это может поддержать покупки золота банками.

При этом компания заявляла, что будет рассматривать и другие каналы сбыта, такие как экспорт в Азию.

Очень многое будет зависеть от того, как откроется рынок, и по каким ценам будет возможность купить эти компании. Пока все идет к тому, что мы не увидим какой-то серьезной просадки. Я бы ориентировался на цены предыдущего закрытия.