QIWI планирует выкупить до 10% своих акций

31 марта совет директоров QIWI объявил о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 16 мая в головном офисе компании на Кипре.

Основным вопросом повестки собрания будет одобрение программы обратного выкупа акций (buyback). В статье Обратный выкуп акций или байбэк: как это работает можно более подробно ознакомиться с данной процедурой.

Акции компании QIWI представлены в виде американских депозитарных расписок ADR на фондовой бирже в США NASDAQ и на Московской бирже. Покупка акций будет проводиться как через саму компанию, так и через ее дочерние структуры на открытом рынке.

Цели выкупа собственных акций

Вернуть акционерам дополнительную стоимость; использовать акции в потенциальных сделках M&A; использовать акции в качестве вознаграждения для мотивации менеджмента; продать выкупленные акции обратно на рынок, когда уровень цен восстановится.

Путем байбека менеджмент компании демонстрирует инвесторам веру в собственный бизнес и желает поддержать акционеров в непростое время. Менеджмент компании считает, что акции торгуются значительно ниже своей фундаментальной стоимости и за счет обратного выкупа хотят удержать котировки, которые в последнее время значительно снизились.

График QIWI на Московской бирже:

Источник: TradingView

С августа 2020 года до конца марта 2022 года акции упали более чем на 73% с 1 500 руб. до 400 руб.

В компании считают, что в будущем возможны сделки слияния и поглощения, а выкупленные акции могут быть использованы в качестве валюты приобретения.

Выкупленные акции компании могут быть использованы в программе мотивации сотрудников. Например, когда премии выплачиваются в виде акций и сотрудник будет больше заинтересован в успешной деятельности компании, от которой будет зависеть рост котировок.

Также байбек является одним из способов инвестирования свободных денежных средств. Акции покупаются по низкой цене на баланс компании или ее дочерних структур, а потом реализуются по мере роста котировок.

Условия проведения программа обратного выкупа акций

Согласно законодательству компания может выкупить с рынка до 10% собственных акций, находящихся в обращении.

Средства для приобретения могут быть использованы из нераспределенной прибыли.

Все приобретенные акции должны быть реализованы в течение 2-х лет после даты приобретения.

Максимальная цена покупки акций не должна превышать на 5% среднюю цену за последние 5 торговых дней до приобретения.

По данным годовой отчетности за 2021 год всего у компании выпущено 10 413 522 акций класса A и 52 299 453 акций класса.

Акции класса A находятся в распоряжении руководства компании, т.к. дают больше прав голоса на собраниях, в соотношении 10 к 1 по сравнению с акциями класса B. Почти все акции класса A находятся у главы компании Сергея Солонина. В свободном обращении на бирже торгуются акции класса B, 21 426 733 или 40,96% из которых принадлежат ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

Согласно последней опубликованной отчетности на 30.09.2021 нераспределенная прибыль QIWI составляла 331,6 млн долларов.

На 25 февраля 2022 года стоимость акции QIWI на NASDAQ составляла $5,67. Соответственно доступных средств из нераспределенной прибыли у компании более чем достаточно для осуществления программы обратного выкупа и это никак не скажется на финансовой устойчивости компании и не приведет к увеличению долговой нагрузки.

Новость довольно позитивная для компании и может позволить птичке киви если не взлететь, то хотя бы поднять голову и расправить крылья. На Московской бирже инвесторы отреагировали сдержанно: котировки в течение дня 31 марта выросли всего на 1% с 480 до 485 руб. при росте индекса Мосбиржи на 7,58%.