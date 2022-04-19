Хочешь сохранить и приумножить свой капитал?

Телеграм-канал команды IMPACT @impactcapital - инвесткомпании для предпринимателей, которая специализируется на инвестициях в быстрорастущие непубличные компании по всему миру и эффективно управляет капиталом на фондовом рынке, фокусируясь в основном на втором эшелоне.

Почему стоит подписаться?

Наш канал читают профессиональные инвесторы , в основном предприниматели и топ-менеджеры. Среди них Максим Спиридонов (Нетология), Александр Бурцев (in-Driver), Дмитрий Троян (Dodo Pizza), Дмитрий Толстяков (Школа безопасных инвестиций ФИН-РА) и другие. На всех популярных площадках продается книга "Акционер. Большие деньги на маленьких компаниях", которая рассказывает нашу уникальную историю.

Благодаря нашей аналитике многие подписчики удвоили капитал на акциях Банка Санкт-Петербург и привилегированных акциях Мечела, а выручка большинства отобранных непубличных компаний растет в среднем на 50-100% год-к-году и инвесторы принявшие участие в закрытых раундах, которые были анонсированы на нашем канале, получают дивиденды или продают доли с прибылью для себя на следующих раундах.

За 10 лет стартовав с пары миллионов мы построили капитал более 1 млрд.рублей. Прошли три кризиса. На лучших кейсах с непубличными компаниями VIVO, Dodo Pizza, TECHNORED вместе с синдикатом инвесторов мы сделали exit с доходностью от х7 до х21 за 3-5 лет.

В телеграм-канале @impactcapital мы публикуем аналитику фундаментальных показателей компаний по отраслям, опираясь также на нашу уникальную IT-систему RANKS, которая собирает данные с более чем 50 000 публичных компаний со всего мира, сравнивая их в удобном и понятном виде (см.пример ниже). Где чем ближе к 100% - тем лучше метрика, чем ближе к 0%, тем слабее.

Главная цель нашего Telegram-канала и компании - чтобы доходность по портфелям наших подписчиков и инвесторов превысила среднерыночные индексные значения в долгосрочной перспективе (S&P500 с 7-8% в долларах и ММВБ с 10-11% в рублях).

В портфелях лучших инвесторов мира присутствует 20-30% доля непубличных активов. Раньше такой вид инвестиций был доступен только избранным, потому что вход в проекты затруднен сложными переговорами и юридическими процедурами.

Команда IMPACT даёт возможность и вам открыть для себя мир высокодоходных инвестиций с контролируемыми рисками, предлагая проекты согласно вашему риск профилю и компетенциям, чтобы вы могли влиять на успех своих вложений!

Подписывайтесь! @impactcapital

* не является инвестиционной рекомендацией