Ренессанс страхование: планы развития в новых условиях

14 апреля 2022 года Московская биржа в рамках своего проекта «MOEX Home Talks» провела разговор с «Ренессанс страхование». Генеральный директор компании Юлия Гадлиба рассказала о возможностях российского рынка страхования, результатах компании и поделилась планами развития бизнеса в новых условиях

«Ренессанс страхование» — страховая компания, которая делает упор на развитие высокотехнологичных IT-сервисов. Основная деятельность компании представлена в сегментах страхования: страхование жизни и страхование «не жизни». Также в составе группы есть компания по управлению активами УК «Спутник — управление капиталом» и медтех стартап телемедицинского сервиса Budu.

Более подробную информацию о компании и о размещении на Московской бирже, которое состоялось 20 октября 2021 года, можно почитать в статье IPO Ренессанс Страхование.

График акций «Ренессанс страхование» (RENI):

Динамика котировок после размещения не впечатляющая: стоимость акций упала на 64,6%, со 120 руб. до 42,5 руб. Для сравнения индекс Московской биржи IMOEX за этот же период снизился на 43%.

Структура акционерного капитала:

С момента размещения изменилась структура акционерного капитала, но состав основных владельцев остался прежним.

Перейдем к диалогу с генеральным директором группы и узнаем как в компании оценивают данные результаты размещения, текущее состояние страхового рынка и перспективы по развитию.

Привлеченные в результате IPO денежные средства компания направляет на цифровое развитие бизнеса и органический рост, а также в данный момент является хорошей финансовой подушкой. В перспективе возможны сделки по покупке других компаний. Имеющиеся у компании технологическая платформа позволяет без особых трудностей присоединять новые виды бизнеса.

В данный момент наблюдается уход международных игроков с российского страхового рынка, что открывает больше возможностей для роста «Ренессанс страхование».

Автострахование

В текущих условиях в краткосрочной перспективе ожидается снижение страхования новых автомобилей в связи с уходом крупных международных автопроизводителей и прекращением поставок. Но в то же время значительно увеличились цены на имеющиеся в наличии автомобили, что приведет к росту тарифов на страхование и поможет немного смягчить падение.

В связи с резким ростом стоимости автомобилей в компании появился новая услуга по дострахованию с увеличением страховой суммы, т.к. возросли и потенциальные потери клиентов в случае угона и повреждения их авто.

В компании оптимистично смотрят на рынок автострахования, т.к. ожидают, что долю рынка европейских автопроизводителей могут заменить китайские и увеличится доля б/у автомобилей.

С повышением ключевой ставки ЦБ рынок автокредитования фактически замер, но в дальнейшем ожидается постепенное восстановление в связи со снижением ставки.

Медстрахование (ДМС)

Сегмент медицинского страхования в целом остается стабильным, как и раньше.

Компания активно развивает сервис телемедицины Budu, который представляет собой мобильное приложение, где можно проконсультироваться со специалистами по медицинским вопросам.

В это непростое время увеличивается количество случаев депрессий, стресса, повышается тревожность и соответственно рождается спрос на услуги по сохранению психического здоровья (mental health). «Ренессанс страхование» предоставляет своим корпоративным клиентам и данные виды услуг по сохранению продуктивности сотрудников. Это направление является перспективным и находится в фокусе внимания компании, т.к. проблема «выгорания» сотрудников на работе является актуальной.

Страхование жизни

За данный сегмент, который составляет около 60% выручки, отвечает компания «Ренессанс жизнь». В связи с повышением ставки ЦБ в данный момент наблюдается снижение как кредитного страхования, так и инвестиционного страхования жизни. С понижением ставки можно будет ожидать восстановления. Взносы клиентов по накопительному страхованию жизни остались без особых изменений.

Управление капиталом

Следующим основным направлением деятельности страховой компании является управление капиталом, за который отвечает компания УК «Спутник — управление капиталом».

Инвестиционный портфель «Ренессанс страхование» на конец 2021 года:

Стоит отметить, что в рост инвестиционного портфеля на 34% включается также и средства полученные от размещения акций на бирже в размере около 18 млрд руб.

В компании особое внимание уделяется управлению капиталом и в основном в инвестиционном портфеле находятся активы с минимальным кредитным риском.

В феврале-марте 2022 года средства с краткосрочных облигаций перекидывались в депозиты с высокой ставкой около 20% годовых в рублях, что позволило частично компенсировать серьезные потери в акциях.

Дивиденды

Дивидендная политика предполагает выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Но выплаты зависят от потребностей в денежных средствах для потенциальных сделок M&A, которые в данный момент находятся в приоритете. В данный момент в компании более сфокусированы на неорганическом и органическом росте компании, что для акционеров отразится в виде роста курсовой стоимости акций.

В данный момент все больше компаний отказываются от выплат дивидендов и не исключено, что и «Ренессанс страхование» последует их примеру, но окончательное решение пока не принято. В долгосрочной перспективе планы по выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО сохраняются.

3 причины почему стоит покупать акции компании «Ренессанс страхование»

У компании достаточно диверсифицированная бизнес-модель, что позволяет показывать высокую устойчивость в моменты кризисов. За счет высокой цифровизации повышается операционная эффективность, что позволяет сохранять конкурентные цены на услуги с сохранением прибыли. Компания работает с 1993 года и сталкивалась непростыми периодами в экономике, с которыми топ-менеджмент компании успешно справлялся. Текущая цена акций «Ренессанс страхование» в 42,5 руб., как и цены на многие другие компании российского рынка, не совсем корректно отражают реальное состояние компании, что является хорошей точкой входа.

С полной версией диалога можно ознакомиться на канале Московской биржи в YouTube: