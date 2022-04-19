Концепция цифрового рубля. Блокчейн на службе государства
- 19 Апреля 2022
Центральный Банк России представил концепцию цифрового рубля.
Основной мотив этой инновации — контроль за финансовой системой и транзакциями. Технология блокчейн на службе у государства.
Принципы анонимности и децентрализации, само собой отсутствуют.
Т.е. достигается возможность полного контроля за пользователями и движением капитала внутри системы.
Что взамен?
Система SMART контрактов. Уникальная возможность для появления новых интересных финансовых и инвестиционных сервисов.
Отсутствие возможности у розничного банка присвоить клиентские деньги. (в теории)
PS. Как думаете, подстроятся ли телефонные мошенники под такую систему:
"Добрый день, это сотрудник безопасности крипто отдела Центрального Банка, зафиксировано внешнее проникновение к хэшу вашего блокчейна, вам срочно необходимо перевести деньги на карту вашего банка, сообщить нам номер карты и три цифры на обороте... быстрее пожалуйста, 5 блоков вашей цепи блокчейна уже на стороне злоумышленника... диктуйте номер карты"