Концепция цифрового рубля. Блокчейн на службе государства

Центральный Банк России представил концепцию цифрового рубля.

Основной мотив этой инновации — контроль за финансовой системой и транзакциями. Технология блокчейн на службе у государства.

Принципы анонимности и децентрализации, само собой отсутствуют.

Т.е. достигается возможность полного контроля за пользователями и движением капитала внутри системы.

Что взамен?

Система SMART контрактов. Уникальная возможность для появления новых интересных финансовых и инвестиционных сервисов.

Отсутствие возможности у розничного банка присвоить клиентские деньги. (в теории)

PS. Как думаете, подстроятся ли телефонные мошенники под такую систему:

"Добрый день, это сотрудник безопасности крипто отдела Центрального Банка, зафиксировано внешнее проникновение к хэшу вашего блокчейна, вам срочно необходимо перевести деньги на карту вашего банка, сообщить нам номер карты и три цифры на обороте... быстрее пожалуйста, 5 блоков вашей цепи блокчейна уже на стороне злоумышленника... диктуйте номер карты"