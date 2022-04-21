Обзор финансовых санкций против России

Первая часть статьи была посвящена экономическим санкциям.

После начала военной операции на Украине в отношении России начали вводится беспрецедентные санкционные меры, что за короткий срок сделало ее самым подсанкционным государством в мире. Количество всевозможных мер столь велико, что охватить их в одной обзорной статье не представилось возможным. Ранее я уже писал об экономических санкциях в отношении России, сегодня речь пойдет о не менее болезненных мерах – санкциях финансовых.

Финансовые санкции представляют собой ограничение возможностей страны осуществлять международные расчеты, заморозку ее счетов и активов в отдельных странах, заморозку резервов Центрального Банка, ограничение доступа к валюте и другие.

Поскольку санкции принимаются отдельными странами или группами стран (ЕС) и зачастую повторяют друг друга, будет проще разделить их на ключевые направления.

Ограничение транзакций

Отключение от SWIFT ряда российских банков

На сегодняшний день от системы SWIFT отключены следующие семь российских банков:

ВТБ,

«Россия»,

«Открытие»,

Новикомбанк,

Промсвязьбанк,

Совкомбанк

ВЭБ.РФ.

Это означает, что транзакции с перечисленными банками посредством международной системы SWIFT теперь невозможны. Само по себе отключение от SWIFT не налагает никаких ограничений в расчетах, внутри России они по-прежнему могут проходить посредством, например, российской СПФС или других каналов связи. То же самое касается и международных расчетов. Тем не менее отключение от наиболее применяемого канала делает международные расчеты через перечисленные банки нецелесообразными. Причиной рестрикций стала связь банков с государством, в том числе в сфере финансирования ВПК.

Внесение ряда банков в список SDN в США

SDN List (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List) – это список лиц, физических и юридических, взаимодействие с которыми запрещено всем юридическим и физическим лицам на территории США. Запрет на взаимодействие включает:

Блокировка активов лиц из списка SDN;

Запрет на долларовые транзакции;

Запрет на транзакции с американскими контрагентами;

Запрет на ведение бизнеса, совместные проекты с американскими лицами.

В SDN-лист среди финансовых институтов попали банк ВТБ и 20 его дочерних компаний, банк «Открытие» и 12 дочерних компаний, ВЭБ.РФ и дочерние компании, «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и 22 дочерние компании, «Новикомбанк», «Росэксимбанк».

Позднее в список SDN были внесены Сбер и «Альфа-банк», которые ранее находились в списке CAPTA (запрет на корреспондентские счета в США) – Сбер, или под секторальными санкциями – «Альфа-банк».

Стоит отметить, что под исключения попадают сделки с перечисленными лицами в отношении расчетов за энергоносители. Исключение действует до 24 июня 2022 года.

Любые юридические лица, более 50% в которых контролируется лицом из списка SDN, также попадает под блокирующие санкции.

Попадание в список SDN делает фактически невозможным для банков взаимодействие с американскими клиентами и расчеты в долларах США со странами, вводящими санкции. На операциях внутри страны это никак не скажется, притом как в валюте, так и в рублях.

Внесение ряда российских банков в список CAPTA в США

CAPTA (Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions) – санкции в отношении банка, запрещающие ему иметь корреспондентские счета в банках США, что затрудняет расчеты в долларах США.

Несмотря на то, что на текущий момент в данном списке нет новых банков по той причине, что данная мера первоначально была применена лишь к Сберу, который позднее переместился в более жесткий список SDN, исключать того, что в дальнейшем новые банки попадут под подобные меры, нельзя.

В отличие от списка SDN, попадание в список CAPTA не делает невозможным взаимодействие с американскими контрагентами, а только затрудняет его. Несмотря на запрет использования корреспондентских счетов в банках США, могут быть использованы корреспондентские счета в других банках или расчеты в иных валютах, помимо доллара США.

Санкции в отношении российских лиц можно посмотреть на сайте OFAC:

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov

Секторальные санкции США

Данные санкции запрещают:

любое долговое и акционерное финансирование со стороны лиц США;

приобретение акций и уже выпущенных долговых бумаг подсанкционных лиц;

любые сделки американских финансовых институтов с российскими ОФЗ.

Под данного рода ограничения в части банков попали «Газпромбанк», «Московский Кредитный Банк», «Россельхозбанк». Ранее попавшие в список Сбер и «Альфа-банк», как сказано выше, позже перешли в более жесткий список SDN.

В качестве исключения американские инвесторы, владеющие долговыми инструментами (например, еврооблигациями) ВЭБа, «Открытия», «Совкомбанка», Сбера или ВТБ, вправе продать их или передать нерезиденту США (например, российскому инвестору или самому эмитенту) в течение трех месяцев, до 25.06.2022 г. Также до 26.03.2022 г. американским финансовым институтам разрешено не блокировать средства ВТБ и других банков, попавших в список SDN (кроме «Новикомбанка»). После 26.03.2022 г. транзакция приведет к замораживанию средств американским банком.

Блокирующие санкции ЕС

ЕС ввел запрет на любые транзакции (не только посредством SWFT) с четырьмя российскими банками «Новикомбанк», «Совкомбанк», «Открытие» и ВТБ. Любые транзакции, независимо от валюты, с этими банками запрещены для лиц в ЕС. Это делает для перечисленных банков невозможной любую внешнеэкономическую деятельность в этих странах.

Пока список ограничивается четырьмя банками, однако есть риск, что в дальнейшем список может быть расширен по аналогии с США.

Блокировка валютных резервов

На 18.02.2022, последняя отчетная дата до начала военных действий, резервы ЦБ составляли 643 млрд долларов США в различных активах. ЦБ традиционно публикует структуру резервов с лагом, в годовом отчете банк раскрыл структуру на начало 2022 года:

Источник: Годовой отчет ЦБ РФ 2021

Несмотря на усиливавшуюся конфронтацию в последние годы ЦБ продолжал держать большую часть резервов в валютах западных стран. Ранее в ЦБ заявили, что готовились к заморозке резервов, хотя и оценивали такую вероятность как низкую. Впрочем, судя по всему, больше второе чем первое, поскольку по оценке самого ЦБ в результате заморозки Россия потеряла более половины резервов, часть которых, напомню, хранится в золоте, которое находится в России, часть представляет собой средства Фонда Национального Благосостояния, в том числе в рублях и в качестве вложений в долгосрочные проекты в России. Еще часть находилась в юанях и доступна регулятору.

Как можно судить из диаграммы выше, ЦБ видел риски долларовых резервов, но не ожидал рисков для резервов в Евро, иначе объяснить то, что более 30% остались в этой валюте нельзя.

Сейчас ЦБ готовит иски в отношении стран, заморозивших резервы, однако учитывая нынешнюю обстановку и политическую ситуацию, рассчитывать на то, что в обозримом будущем без серьезных уступок со стороны России резервы вернут – наивно. На замороженные резервы уже претендует Украина, готовая использовать их в качестве компенсации ущерба. Пока никто из высокопоставленных лиц западных стран всерьез возможность изъятия резервов в этих целях даже не комментировал, так как прецедент заморозки резервов были, а вот изъятие, да еще в таком масштабе – это нонсенс и, безусловно, такой шаг нанес бы колоссальный ущерб репутации этих стран и всей завязанной на резервных валютах международной финансовой системе. Тем не менее совсем исключать такой вариант нельзя. В любом случае пока о замороженных резервах следует думать как о потерянных.

Запрет на экспорт в Россию банкнот долларов США и Евро

Запрет ограничивает доступ России к наличной валюте, что накладывает ограничение на возможность банков продавать наличную валюту населению. Кроме того, недостаток наличной валюты делает невозможными некоторые обходные схемы в отношении веденных санкций.

Некоторые страны ограничили минимальными суммами возможность вывоза валюты даже физическими лицами.

Прочие санкции

К санкциям ЕС и США в отношении российских банков в схожей конфигурации присоединились Япония, Канада, Австралия и Новая Зеландия, а также некоторые другие страны.

США, ЕС, Япония, а также некоторые другие страны запретили операции с ЦБ РФ.

Вывод

Финансовые санкции призваны прежде всего дестабилизировать финансовую систему России в краткосрочной перспективе. Пока весь российский экспорт в западные страны не попал под эмбарго, а это даже в среднесрочной перспективе представляется маловероятным, полностью перекрывать все каналы взаимодействия с Россией никто не будет. Тем не менее по мере отказа от российских товаров санкционное давление на финансовый сектор может усиливаться. Кроме того, безусловно, западные страны будут отслеживать любые попытки обхода санкций, эффективность и возможность которого во многом будет зависеть от позиции нейтральных стран, а также изобретательности российских властей и финансовых институтов.

Нынешние санкции, вероятно, всерьез и надолго, а потому в среднесрочной и долгосрочной перспективе вызовут перестроение всей финансовой системы России, переориентируя ее на иные валюты и страны. Сами по себе финансовые санкции не столь значимы в долгосрочной перспективе, при провале попытки дестабилизировать обстановку в стране их цель – затруднить и без того ограниченное экономическими санкциями взаимодействие с другими странами и изолировать Россию от мира в той мере, в которой это возможно.

На сегодняшний день первый удар санкций финансовая система страны выдержала, дальше будет если не легче, то предсказуемее.