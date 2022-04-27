8 ошибок в криптотрейдинге, которые вас разоряют, и как их избежать

Трейдинг — один из самых популярных способов заработка на криптовалюте среди новичков, который привлекает своей простотой и скоростью получения прибыли, но это только на первый взгляд. Если копнуть глубже, то становится очевидно, что криптотрейдинг кроет в себе множество и рисков, я для получения стабильной прибыли требуются навыки, которые позволяют детально разобраться в рынке и механизмах его работы. В свою очередь, рынок представляет собой сложный инструмент, требующий точного технического анализа.

Прежде чем торговать, новичкам необходимо освоить технический и фундаментальный анализ, а также выработать стратегию, которая для каждого вида трейдинга будет индивидуальна. Но начинающие трейдеры часто игнорируют риски и необходимость практики, и поэтому теряют свои деньги. Особенно, это касается новичков, которые ищут способ быстро и минимальными затратами купить биткоины в Казахстане. Нехватка знаний приводит к ошибкам, которые регулярно совершают новички и терпят из-за этого убытки. Эта статья о том, какие ошибки распространены среди начинающих трейдеров и как их избежать, торгуя криптовалютой.

1. Надеетесь на удачу

Каждый трейд — это не рандомная быстрая покупка актива в расчете, что цена будет вести себя предсказуемо. Перед тем как совершить сделку, опытные трейдеры тщательно анализируют текущую ситуацию на рынке и подбирают оптимальный момент для покупки.

Новичкам же свойственно полагаться на удачу. Им ошибочно кажется: если цена актива растет — значит, так будет и дальше. И наоборот: если курс падает, то за этим последует еще более глубокая коррекция. В основе анализа лежит оценка рыночной ситуации. Прежде чем совершить покупку, разберитесь:

Насколько актив сейчас перекуплен?

Достаточно ли сильный бычий импульс дают покупатели?

Чем вызван рост цены и как долго она растет?

Когда и при каких условиях тренд может развернуться?

2. У вас нет четкого плана действия

В основе торговли каждого опытного трейдера лежит стратегия, выработанная опытным путем. Чтобы отточить ее, трейдеры практикуются годами, выделяя эффективные и отсеивая неработающие приемы.

Новички склонны полагаться на эмоции, а не холодный расчет, но везет им не всегда, и нередко такой подход приводит к убыткам. Поддаваться FOMO (боязни упущенной выгоды) и FUD (страху, сомнениям, неуверенности) — рискованная затея, особенно, если сделки основываются на эмоциях, а не анализе.

Конечно, опытные трейдеры тоже иногда полагаются на интуицию, но это чувство подкреплено, как правило, годами практики, что позволяет им тратить намного меньше времени на анализ. Чтобы избежать ошибок, правильнее будет выработать и постоянно улучшать собственную стратегию, неуклонно ей придерживаясь. А если стратегия теряет эффективность, то измените ее и оптимизируйте в соответствии с новыми результатами анализа.

3. Покупаете дешевые монеты

Еще одна распространенная ошибка среди начинающих криптотрейдеров. Даже если монета выглядит очень дешевой, это не значит, что ее курс вырастет. Возьмем для примера BitTorrent Token (BTT), который с момента листинга на биржах в 2019 году продолжает дешеветь и торгуется даже по более низкой цене, чем с начала торгов:

При покупке монеты или токена обращайте внимание не только на курс цифрового актива, но и другие важные фундаментальные показатели:

Количество монет в обращении и капитализация.

Обновления разработчиков и развитие проекта.

Ценность для сообщества: как много пользователей используют криптоактив и растет ли их численность?

Какие тенденции сейчас на рынке?

Наличие конкурентов и их преимущества.

Какие известные инвесторы и фонды поддерживают проект?

По данным CoinMarketCap , на крипторынке существует более 18 400 криптовалют, многие из которых не представляют особую ценность для криптосообщества и, по сути, являются просто копиями более успешных проектов без особых перспектив.

4. Смо́трите только на капитализацию и предложение монет/токенов

Как мы говорили в прошлом разделе, на эти показатели стоит обращать внимание в первую очередь при анализе криптовалют в трейдинге. Однако важнейшую роль играют не отдельные показатели, а их совокупность. Не зная этого, новички, следуя слепо за трендами, покупают самые крупные и популярные криптовалюты, не вникая в то, представляют ли они на самом деле какую-либо ценность.

Яркий пример такой ошибки — токен BitConnect (BCC), который наделал много шума в криптосообществе. В конце 2017 года токен BCC входил в двадцатку крупнейших криптовалют, обогнав по капитализации такие известные криптовалюты, как Zcash(ZEC), Cardano (ADA), Lisk (LSK), Tether (USDT), EOS и Stellar (XLM). Однако на деле этот проект оказался финансовой пирамидой, а мошенникам удалось провести команду CoinMarketCap, добавив свой токен на площадку.

Подобная ситуация происходит с мемкоином Shiba Inu (SHIB), который на момент написания статьи занимал 15-е место в рейтинге CMC, а в ноябре прошлого года обошел по капитализации оригинальный мемкоин Dogecoin (DOGE). А ведь Shiba Inu — токен, который даже не имеет собственного блокчейна или, другими словами, «пародия на пародию». Ситуация с токеном SHIB отлично иллюстрирует, насколько сильным может оказаться сетевой эффект.

5. Ведетесь на ажиотаж

Когда цена какой-то монеты начинает активно расти, нередко новички начинают лихорадочно инвестировать в растущую криптовалюту, поддаваясь FOMO не думая, чем вызван такой стремительный рост. В этом случае трейдинг больше начинает походить на азартную игру.

Посмотрите на график Dogecoin и проанализируйте, как менялась цена криптовалюты: вы увидите, что рынок цикличен и за сильным ростом всегда следует глубокая коррекция. Курс монеты DOGE в мае 2021 года доходил почти до $0,70, после чего к июню «просел» ниже $0,20. Вывод: лучше покупать криптовалюту в самом начале роста, а для того, чтобы застраховать свои активы, устанавливать стоп-лоссы — так вы будете контролировать риски.

6. Покупаете на росте и продаете на коррекции

Перефразируя: поддаетесь FOMO и FUD, о чем говорили ранее. Так работает психология: когда мы видим растущий актив, начинающие трейдеры подсознательно думают, что рост продолжится, и они получат прибыль, А при падении кажется, что у криптовалюты нет никаких перспектив.

Это логично: люди радуются успехам и огорчаются неудачам — так работает нервная система, которая подает импульс в головной мозг, влияя на принятие решений. Попробуйте вспомнить: сколько раз вы слышали фразу «Bitcoin мертв» после каждой просадки курса первой криптовалюты? А потом вспомните, какие заголовки мелькают в СМИ, когда цена BTC растет?

Анализируйте тренд перед покупкой и продажей и попробуйте спрогнозировать, куда пойдет цена. Исследуйте уровни поддержки и сопротивления и следите за индикаторами, чтобы выявить ключевые зоны для покупки и продажи криптовалюты.

7. Отсутствие стратегии выхода

Практика «купить на дне и продать на хаях» распространена не только среди новичков, но и опытных холдеров криптовалют. Но как вы «нащупываете» это «дно»? Представьте, что вы хотите взять ипотеку для покупки квартиры. Вы же не покупаете и не продаете в любой момент, верно?

Обычно вы следите за ставками по ипотеке и ценами на квартиру, после чего принимаете решение о покупке. После начала пандемии, ЦБ снизил ключевую ставку, и покупать жилье в ипотеку стало выгодно с учетом рухнувших цен после 2014 года и кризиса застройщиков — наступил хороший момент для покупки. Это привело к новому ипотечному буму, и в 2021 году цены на недвижимость снова обновили исторический максимум. Этим воспользовались инвесторы, которые смогли вовремя купить недвижимость и затем продать ее, когда на рынке возник ажиотаж: люди продолжают скупать недвижимость, опасаясь, что цены поднимутся еще выше (помните, что мы говорили про психологию трейдеров?).

Другой пример можно привести с сахаром: в 2020 и 2022 году люди начали лихорадочно скупать сахар с полок, что привело к неконтролируемому росту цен. Однако вскоре ситуация стабилизировалась, а цены на продукт скорректировались. Идея состоит в том, что спрос не может расти вечно: чем сильнее он растет сейчас, тем сильнее сократится потом, так как рынок цикличен, и рано или поздно наступит очередная коррекция или даже кризис, которые позволяет приобрести актив по более низкой цене. А вот чем сильнее цена отклоняется от естественного графика роста, тем лучше момент для продажи.

8. Используете ненадежную биржу для торговли

Новичков привлекают заманчивой рекламой, обещающей различные бонусы и бесплатные криптовалюты за регистрацию и пополнение счета. Но нередко такие площадки оказываются мошенническими или просто ненадежными: в результате вас счет могут заблокировать якобы из-за нарушения правил или даже без объяснения причин.

Но и крупные площадки могут также заморозить активы пользователей, например, из-за санкций. Так уже сделали криптобиржи BTC-Alpha и Qmall . Поскольку многие площадки требуют прохождения верификации (KYC), вычислить принадлежность пользователя определенной стране не составит труда. На многих криптобиржах в условиях санкций проблематично пополнить счет в рублях.

Тут все просто: выбирайте только надежные биржи для торговли криптовалютами. Одной из таких является SKY CRYPTO — безопасная и удобная P2P-платформа, на которой пользователи могут обмениваться цифровыми активами напрямую между собой. На SKY CRYPTO можно купить криптовалюту за тенге и продать ее при помощи платежных систем или через карты любых банков Казахстана.

Почему P2P-трейдинг на SKY CRYPTO — лучший вариант для трейдеров?

SKY CRYPTO поддерживает проверенные временем криптовалюты — Bitcoin, Ethereum и USDT, которые сохраняют свое лидерство на протяжении многих лет, а их значимость трудно переоценить. Вы можете купить монеты за тенге и другие валюты.

Торговать на P2P-платформе намного удобнее, так как вам не надо выводить и вводить средства на счет, оплачивая большую комиссию в фиате или криптовалюте. Если вы хотите отдохнуть от торговли, вы можете просто продать свою криптовалют на P2P-рынке и получить при этом прибыль.

Вы зарабатываете на спреде, а курс обмена устанавливаете сами. Из-за низкого спреда на криптобиржах сложно заниматься скальпинга, особенно, новичкам: чтобы получить ощутимую прибыль, нужно совершить много сделок. Но чем больше сделок, тем выше риски убытков. SKY CRYPTO — отличная площадка для тех, кто ищет простой и быстрый способ купить биткоины в Казахстане.

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