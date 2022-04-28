Уникальные возможности для российского бизнеса, на фоне бегства иностранцев из России.

В последнее время в новостях можно прочитать про осуществление ряда сделок, в рамках которых иностранные инвесторы продают доли в предприятиях российским инвесторам. Все сделки проходят со значительным дисконтом. Среди продающихся компаний можно отметить Росбанк, Банк Тинькофф, Автоваз. Судя по всему, на фоне жесточайших санкций, все равно существует окно возможностей для бизнеса. Как развитию и усилению этих процессов может помочь Россия. Есть ли деньги в бюджете и как их направить в экономику.