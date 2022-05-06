Лучшие российские акции в 2022 для покупки в условиях турбулентности

Несмотря на уход нерезидентов в начале 2022 года фондовый рынок РФ оживает, а значит можно снова заставлять деньги работать, вкладывая их в акции компаний. Практически в каждом сегменте экономики есть как минимум 3-5 бумаг, заслуживающих внимания. Дело не ограничивается традиционным нефтегазовым сектором, работать можно и со сферой финансов, представителями обрабатывающей промышленности, ритейлом, медициной.

Финансовый сектор

Здесь выбор вряд ли кого-то удивит. Внимания заслуживают:

Сбербанк. Чистый операционный доход растет ежегодно, в 2021 году чистая прибыль составила 1,251 трлн рублей по сравнению с 761,1 млрд рублей годом ранее. Наблюдался сильный рост EPS – с 35,3 до 57,9 рублей, запускаются новые сервисы, аналитики говорят, что это может дать прирост до 30%. Привлекательны акции и с точки зрения дивидендов, с 2020 года на это направляют 50% от прибыли, не исключено повышение до 60%.

TCS Group Holding (владеет бумагами банка Тинькофф). Тинькофф входит в пятерку крупнейших банков РФ, платит высокие дивиденды. В ближайшее время ожидается ребрендинг и отход от концентрации на фамилии основателя. В апреле 2022 года бумага остается в зоне минимумов, после продажи доли семьи Тинькофф акции могут буквально взлететь.

Традиционное преимущество этого сегмента – значительный внутренний рынок.

Машиностроение и транспорт

В этом сегменте также есть привлекательные бумаги:

Камаз. За последние несколько лет сильно улучшились основные мультипликаторы. Если в 2019 году EPS был отрицательным, то в 2021 году доход на акцию составил же 5,72 рубля, растут ROE, ROA и другие показатели. Долг при этом не растет теми же темпами. Несмотря на геополитический фактор компания старается выходить на зарубежные рынки. Обсуждается возможность строительства завода в Аргентине, расширяется сотрудничество с Мьянмой, внутренний рынок также никто не отменял.

Камаз демонстрирует едва ли не лучшую динамику в своем секторе. Смотрите стоимость акций КАМАЗ сегодня на специальной странице на Equity: https://equity.today/akcii-kamaz.html , где есть не только цена на живом графике, но и информация по дивидендам, структуре бизнеса компании и ценным бумагам на бирже.

Ковровский механический завод. Работает в секторе, связанном с атомной энергетикой, а значит проблем со стабильностью заказов не будет. Ранее завод работал в оборонной промышленности.

Нефтегазовый сектор

Здесь также привычные имена:

Сургутнефтегаз. Наблюдается большой разброс по ключевым мультипликаторам, например, на дистанции с 2016 по 2020 год EPS колебался от 2,97 до 20,8 рублей. Основная причина выбора этих бумаг – вероятность сильного роста при улучшении качества корпоративного управления. Если Сургутнефтегаз перестанет быть настолько закрытым и непрозрачным, то котировки акций могут вырасти на 100+% в следующие несколько лет.

Газпром. В 2021 году выручка компании выросла до 3,516 трлн рублей, годовой рост 74%. Зафиксирован солидный рост EBITDA (более чем на 100%) и рост чистой прибыли акционеров (53%). Ключевые факторы риска – неопределенность с поставками газа на запад и некоторые сложности с переориентацией поставок углеводородов.

Также неплохо выглядят бумаги Газпромнефти, Транснефти, Лукойла.

Сельское хозяйство

Обе стоящие внимания бумаги связаны с производством удобрений. Это ключевой фактор, влияющий на урожай, заместить российские удобрения сложно:

ФосАгро. Показан феноменальный рост дивидендов, с 2017 года по 2021 год выплаты на акцию выросли с 81 до 885 рублей. Схожая динамика и у EPS – на той же дистанции зафиксирован рост со 163,6 рублей до 1005 рублей. ФосАгро остается производителем удобрений с одной из самых низких в отрасли себестоимостью продукции. В пользу этих акций говорит и то, что правительство РФ временно увеличило экспортные квоты на 501000 т. Также руководство компании пытается удержаться на западных площадках, в конце апреля 2022 года ФосАгро подало заявку на продолжение листинга своих глобальных депозитарных расписок.

Куйбышевазот. В 2021 году зафиксирован почти 30-кратный рост EPS по сравнению с 2020 годом. По сравнению с серединой десятых годов вчетверо снизилась долговая нагрузка. К середине 20-х годов возможен рост дивидендов до 30-40 рублей на акцию.

Ключевое преимущество компаний этого сектора – дешевый газ и гарантированный спрос на продукцию. Если возникнут проблемы с Европой, то удобрения направятся на восток.

Металлургический сектор

Выделить можно:

Норильский никель. Объем добычи никеля, платины, меди и палладия несколько снизились, но падение некритично. Основные показатели растут, с середины десятых годов EPS вырос почти в 4 раза. Для Норникеля характерна традиционно высокая дивидендная доходность – акционеров вознаграждают щедро. Бычий фактор для компании – растущий спрос на никель из-за популяризации электротранспорта, дефицит палладия в конце 20-х годов также сыграл свою роль.

Северсталь. Объем производимой продукции остается примерно на одном уровне. При этом за последнюю пятилетку чистая прибыль и EPS выросли на 100%, дивиденды – втрое, дивидендная доходность иногда превышала 20%. Долговая нагрузка выше, чем в 2017 году, но в 2021 году началось ее снижение. Компания – один из лидеров с точки зрения интеграции сырьевой базы, и железная руда, и каменный уголь добываются в России.

Также в этом секторе привлекают внимание бумаги Магнитогорского меткомбината, Новолипецкого меткомбината.