Лайфхак: как опережать рынок по сбалансированной стратегии?

В последнее время фондовая Америка находится под серьезным давлением.

Причины на поверхности – высокая инфляция, ужесточение ДКП ФРС, геополитика, коронавирус в Китае и некоторые другие (например, продолжающийся логистический кризис). В итоге с начала апреля индекс S&P 500 упал на 10,5%.

Однако и на падающем рынке можно находить идеи, которые идут против движения бенчмарка.

К примеру, в телеграм сервисе по подписке BidKogan на днях зафиксировали доход более +40% в бумагах The Chemours Company (CC) из сектора производителей промышленной химии. Компания является крупнейшим глобальным поставщиком пигмента диоксида титана, который применяется в строительстве в качестве покрытий.

Почему выбор в свое время пал на Chemours? При отборе компаний для сбалансированной стратегии аналитики сервиса применяли сложный алгоритм, учитывающий множество критериев. В основном, они основаны на фундаментальном анализе.

Наиболее очевидные – высокая рентабельность EBITDA (около 20%), сильная динамика показателей (рост выручки за последний год на 30%), комфортная долговая нагрузка (Net debt/EBITDA около 2,1х), недооцененность по мультипликаторам (дисконт по форвардному P/E на уровне 300%).

Такая кропотливая работа по отбору инвестиционных идей позволяет «Оптимальной» стратегии сервиса по подписке существенно обгонять бенчмарк. К примеру, по итогам 1 квартала доходность портфеля опередила индекс S&P 500 на 6 п.п.

Chemours – лишь один из многих примеров. Как показывает опыт и практика, именно сбалансированная стратегия с тщательным отбором активов бывает наиболее успешна на рынке в периоды высокой неопределенности. Многие активы такой стратегии могут выстреливать точечно и играть против рынка.

Еще несколько примеров с идеями из сервиса BidKogan, которые уже отыграли свой потенциал на сегодняшний день. Возьмем компанию Western Digital (WDC US), производителя компьютерной памяти, которая недавно предоставила очень сильный квартальный отчет. В результате котировки взлетели на 15% за несколько дней.

Бизнес WDC встретил препятствия из-за влияния разрыва логистических цепочек и сообщений о проблемах с загрязнением окружающей среды на производстве. Однако это слабо сказалось на итогах квартала, поскольку отмечается рост числа заказчиков в «облачном» сегменте и расширение линейки продукции жестких дисков и флэш-памяти.

Еще одна характерная история - один из ведущих игроков химического сектора в США Olin Corporation (OLN US). Компания повысила прогноз по EBITDA на 2022 год с $2,6 до $2,9 млрд. Это весьма неожиданно на фоне возникших проблемы с поставками электроэнергии на производстве в Техасе, которые могут разрешиться только в 4 квартале, что может слабо сказаться на финансовых результатах.

Также было анонсировано подписание меморандума о создании совместного предприятия с другим крупным химическим производителем Plug Power. Совместно они собираются производить по 15 тонн «зеленого» водорода в день. В результате котировки взлетели более, чем на 25%, что принесло отличную доходность еще одному портфелю из сервиса - «Оптимальный».

Это лишь небольшая часть того, что есть в закрытом сервисе BidKogan. Даже на таком тяжелом рынке, который мы наблюдаем сегодня, скрупулезный фундаментальный подход позволяет находить истории, играющие в разрез с общим рыночным трендом.