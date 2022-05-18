Conomy.Подкаст: мировые рынки и продовольственная инфляция

Прошлая неделя выдалась очень жаркой для рынков, так как значительное снижение в начале недели вызвало бурный рост под закрытие в пятницу. Во многом это произошло благодаря шорт-сквизу и отсутствию продавца на рынке. Мы также ожидаем, что данный рост не более чем отскок, так как многие компании остаются переоценёнными на фоне изъятия ликвидности и приостановки печатного станка.

Справедливые уровни по SP500 ~ 3600, Nasdaq ~ 11 000. Потенциал к снижению еще есть и заходить в долгие позиции думая, что это дно, я бы не рекомендовал.

Статистика по инфляции оставляет желать лучшего. Базовая инфляция без учета продовольствия и энергетики, выросла выше прогноза до 0,6% м/м. А вот обычная инфляция на уровне 0,3%, выше прогноза. Но я предполагаю, что уже в июне и июле индекс потребительских цен будет выше, чем ожидается. Продовольственная инфляция, которая только набирает обороты. Многие страны-экспортеры сельхозпродукции вводят запрет на экспорт, дабы сохранить баланс цен на внутреннем рынке. Индия отказалась от экспорта пшеницы, тем самым усилив опасения продовольственного шока в мире. На протяжение последних 2 месяцев индийские власти уверяли, что помогут мировому рынку пшеницы и дефицита не будет, однако риск высокой инфляции и роста цен внутри страны, заставил их пересмотреть свои решения. Подробнее о тенденциях мирового рынка — видео.