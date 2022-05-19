Conomy.Подкаст. Криптозима: чем обусловлен спад крипторынка

В данном обзоре мы разберём рынок криптовалюты.

Почему сейчас не лучшее время для покупки крипты?

От каких уровней будет интересен Bitcoin?

Причины которые повлияли на резкое падение стоимости?

Стоит понимать, что криптовалюта, это такой же финансовый актив как акция/облигация/ПИФ. У любого финансового актива, есть справедливая стоимость относительно каких-то взаимосвязанных экономических процессов. Во многом на криптовалюту повлияла политика ФРС США в 2020 году. Однако текущая тенденция говорит о том, что возможен исход, которого не ожидает никто, особенно люди, которые покупали криптовалюту по ценам выше текущих значений.

С тем, какие это причины и почему я ожидаю криптозимы, вы можете ознакомиться в видео.