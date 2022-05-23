Команда разработчиков CoinEx: торговля контрактами никогда не была чем-то сложным

Является ли рынок деривативов новой тенденцией развития индустрии криптовалют?

В отличие от спотовой торговли, рынок деривативов позволяет зарабатывать даже тогда, когда курсы криптовалют падают. В последнее время мы наблюдаем резкое снижение курсов цифровых валют, а некоторые эксперты даже предсказывают криптозиму. Кризис крипторынка привел к тому, что спотовая торговля в несколько раз сократила свои объемы. При этом с начала 2022 года доля сделок в секторе криптодеривативов выросла на 4.58%, что соответствует 2,74 трлн долларов. В целом, торговля криптоконтрактами имеет множество преимуществ:

Более высокое кредитное плечо, которое позволяет зарабатывать, не вкладывая в качестве аванса значительных сумм;

Низкие комиссии;

Защита от волатильности путем подписания контракта на базовую цену;

Возможность двустороннего хеджирования с защитой от большинства рисков;

Минимизация рисков инвестиционного портфеля, которая достигается благодаря учету базовых цен;

Высокая ликвидность рынка, который набирает обороты из-за возросшего интереса институциональных инвесторов.

Таким образом, фьючерсы помогут инвесторам зарабатывать не только в период ослабления публичного финансового рынка. Деривативы можно назвать новой тенденцией развития рынка криптовалют.

Почему именно CoinEx?

Многие площадки, ориентированные на торговлю контрактными продуктами, нацелены на профессиональных трейдеров и развиваются в направлении высокого порога. Меж тем, торговля контрактами не является чем-то сложным. Международная биржа CoinEx стремится облегчить процесс торговли. Любой желающий пользователь может пользоваться преимуществами этого рынка. Биржа активно развивает именно торговлю контрактами, и вот почему. В отличие от спотовой торговле при сделках с контрактами нет необходимости иметь свой базовый актив. Трейдеры покупают криптовалюту по одной цене, а затем продают в момент повышения ее стоимости. Использование деривативов (финансовый инструмент, который накладывает определенные обязательства в отношении ценных бумаг) позволяет не владеть криптовалютами. Трейдеры торгуют, основываясь на спекуляциях о цене крипторынка. При этом покупать цифровую валюту не нужно – операции осуществляются на основе контракта. Бычий рынок практически не отступает в последнее время и выступил катализатором подписания огромного количества бессрочных контрактов. В итоге на текущий момент торговля контрактами стала основной формой инвестирования криптовалюты, обойдя спотовый рынок. Именно фьючеры позволяют получать пользователям прибыль в условиях кризиса. CoinEx, чья биржа зарегистрирована в Гонконге, начала развивать направление торговли фьючерами еще на своем стартовом этапе, когда спотовой рынок был на подъеме. Биржа придерживалась долгосрочной стратегии, предлагая пользователям разнообразные криптопродукты. Эта тактика стала прочным фундаментом для CoinEx, и в 2021 году объем контрактной торговли вырос на 6840%. При этом платформа делает все, чтобы торговля фьючерсами была максимально простой и стала доступна каждому пользователю.

Как CoinEx планирует одержать победу в условиях рыночной конкуренции?

Раньше биржи-гиганты при освоении нового рынка или направления имели огромное преимущество перед небольшими площадками. У них был огромный запас ресурсов, и они могли рассчитывать на финансовую помощь. В сегодняшних же реалиях требования к контрактам все растут, а инвесторов на этот сектор приходят все больше. На современном этапе пользователи обращают внимание не столько на популярность платформы, сколько на следующие факторы:

Развитие биржи в направлении торговли контрактами;

Условия ставок финансирования;

Торговые пары, поддерживаемые контрактным рынком;

Страховые выплаты;

Способы сокращения позиций;

Безопасность и ликвидность биржи.

Таким образом, инвесторов сегодня привлекают площадки, которые предоставляют тщательно продуманные продукты и простой, удобный сервис. CoinEx учитывает эти факторы, которые могут привлечь и удержать инвесторов. Свой новый слоган биржа представила как «Торговля криптовалютой проще». Это означает, что платформа продолжит развиваться в сторону доступного сервиса и понятного функционала. CoinEx предлагает криптоинвесторам упрощенные инструменты для торговли контрактами, что переворачивает сложившееся представление о сложности заключения сделок с фьючерсами. Даже непрофессиональный трейдер сможет зарабатывать на рынке деривативов. Платформа предоставляет пользователям наглядные обучающие пособия, которые помогут быстро разобраться с торговым интерфейсом и настройками.

Какие аспекты контрактных продуктов будет упрощать CoinEx?

Весь торговый процесс CoinEx Контрактов протекает гораздо проще, чем на любой другой бирже. Фьючерсы платформы были упрощены по следующим параметрам:

Открытие и закрытие позиций;

Размещение ордеров;

Наглядность позиций при совершении операций.

Кроме того, контрактная торговля на CoinEx поддерживает инструменты для простоты управления позициями, такие как тейе take profit («взять прибыль») и stop Loss (остановить убыток). Также пользователям доступна функция ликвидации в 1 клик. Для просчета возможных убытков и прибыли на платформе предоставляется фьючерсный калькулятор. Пополнять баланс и выводить деньги легко через CoinEx кошелек. Новые пользователя могут не бояться начинать торговлю контрактами, поскольку биржа также предусматривает мощные механизмы безопасности и контроля рисков. Например, для защиты позиций трейдеров от аномальных колебаний CoinEx использует марочную цену, которую разрабатывает с учетом информации, полученной с нескольких платформ. Нулевую социализацию убытков в свою очередь гарантируют страховые фонды. К защитным механизмам также относится функция автоматического сокращения позиций. Пользоваться CoinEx в России так же удобно, как и во всем мире – ресурс поддерживает русский язык интерфейса.

Бонус от CoinEx

С 19 по 27 Мая пользователи могут принять участие в мероприятии “CoinEx приглашает 10 000 пользователей бесплатно торговать контрактами”, опубликовав пост или репост с хэштегом #CoinExFutures и отметив официальный аккаунт @CoinexR (Twitter). После завершения мероприятия, CoinEx случайным образом выберет 10000 участников и отправит каждому из них купон для торговли контрактами, в размере 5 USDT.