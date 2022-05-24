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Дивидендный календарь на 23.05.2022

24 Мая 2022
Даниил Курицин

Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ 5 акций по див. доходности на текущий момент.

Новости

Совет директоров МТС рекомендовал рекордные дивиденды в 33,85 руб. на акцию. Были сомнения, что компания вообще заплатит, а такую сумму и подавно никто не мог спрогнозировать. Итоговые дивиденды превышают и свободный денежный поток и чистую прибыль за 2021 год. Единственное объяснение такого размера - АФК Системе очень нужны деньги.

«Сургутнефтегаз» также рекомендовал достаточно большую, но вполне ожидаемую сумму — 4,73 руб. на префы.

Менеджмент «Ростелекома» сообщил, что будет рекомендовать СД дивиденды размером в 4,56 руб. на обычку и префы. Ранее говорили о 6 рублях, но в связи со сложившейся ситуацией решили снизить выплаты, чтобы иметь запас ликвидности.

«Газпромнефть» заплатит 16 руб. по итогам 2021 года. Вроде немного, но если учесть промежуточные дивиденды, то получится уже 56 руб. на акцию. Да и целом, это положительный сигнал для остальных дочек «Газпрома».

«Татнефть» выплатит по 16,14 руб. на префы и обычку. Совокупный дивиденд за 12 мес. составил 41,64 руб.

НКНХ рекомендовал небольшие дивиденды по итогам года на префы и обычку — 0,744 руб. До этого компания делала промежуточные выплаты размером 9,538 руб.

Неожиданно дочки ТНС Энерго решили заплатить, причем сразу за 2021 год, за 1 кв. 2022 года и распределить прибыль прошлых лет. В итоге дивидендная доходность по некоторым бумагам была выше 20%, сейчас уже меньше. Важно помнить, что эти бумаги малоликвидные.

Радуют сетевики, уже 6 компаний рекомендовали выплаты: «Россети Центра», «Россети Центра и Приволжья», «Ленэнерго», «МРСК Урала», «Россети Кубань» и «Россети Волги». Причем у 4-х компаний доходность пока еще выше 10%. Подробнее в сводной таблице.

Также на прошлой неделе некоторые компании отказались от выплат за 2021 год. Из неожиданного можно отметить «Лукойл», который отказался от моратория на банкротство, но при этом решил не выплачивать дивиденды. Возможно, средства пойдут на покупку заправок Shell.

Также отказалось от выплат «М.Видео». Это может быть связано со сменой акционера, детали процесса пока неизвестны.

Совет директоров ММК пересмотрел свое прошлое решение и рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

Сводная таблица

В данной таблице представлены компании, совет директоров которых уже рекомендовал выплаты. Если какой-то компании тут нет, значит: а) она отказалась от выплат; б) выплаты еще не анонсированы; в) реестр акционеров уже закрылся.

Компания

Тикер

Купить до

Дивиденд, руб.

Доходность

Металлургия

«Норильский никель»

GMKN

10.6.2022

1166,22

5,85%

ТМК

TRMK

25.05.2022

0,82

1,46%

Горная добыча

Polymetal International plc

POLY

-

59,28

10,78%

«Селигдар»

SELG

17.06.2022

4,5

9,55%

Пищепром

«Абрау – Дюрсо»

ABRD

05.07.2022

3,44

2,01%

«Белуга Групп»

BELU

15.06.2022

47,24

2,05%

Телеком

МТС

MTSS

07.07.2022

33,85

14,56%

«Ростелеком»

RTKM

-

4,56

8,06%

«Ростелеком» прив.

RTKMP

-

4,56

7,60%

Нефтегаз

«Сургутнефтегаз» прив.

SNGSP

18.07.2022

4,73

13,81%

«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив.

TATNP

06.07.2022

16,14

4,57%

«Татнефть имени В.Д. Шашина»

TATN

06.07.2022

16,14

4,41%

«Газпром нефть»

SIBN

06.07.2022

16

4,07%

«Сургутнефтегаз»

SNGS

18.07.2022

0,8

3,65%

Химическая промышленность

ФосАгро

PHOR

07.07.2022

390

5,52%

Нижнекамскнефтехим прив.

NKNCP

07.07.2022

0,744

1,13%

Нижнекамскнефтехим

NKNC

07.07.2022

0,744

0,91%

Машиностроение

«Донской завод радиодеталей»

DZRDP

04.07.2022

141,7

8,34%

«Левенгук»

LVHK

30.06.2022

0,24

1,91%

Генерация

«Интер РАО ЕЭС»

IRAO

08.06.2022

0,2365838004

8,54%

Сбыт

«ТНС энерго Воронеж»

VRSBP

12.07.2022

14,692585

19,23%

«ТНС энерго Марий Эл» прив.

MISBP

11.07.2022

2,528301887

16,00%

«ТНС энерго Марий Эл»

MISB

11.07.2022

2,528301887

15,80%

«Ставропольэнергосбыт» прив.

STSBP

30.06.2022

0,0846086

12,89%

РЭСК

RZSB

07.06.2022

2,40411458

11,55%

«ТНС энерго Кубань»

KBSB

12.07.2022

18,19

11,23%

«Красноярскэнергосбыт»

KRSB

31.05.2022

0,846632826

9,32%

«Красноярскэнергосбыт» прив.

KRSBP

31.05.2022

0,846632826

8,24%

«ТНС энерго Воронеж»

VRSB

12.07.2022

14,692585

7,53%

Сети

«Россети Центра и Приволжья»

MRKP

22.06.2022

0,0278233

13,91%

«МРСК Урала»

MRKU

24.06.2022

0,0249

13,83%

«Ленэнерго» прив.

LSNGP

09.06.2022

21,2238

13,76%

«Россети Центра»

MRKC

23.06.2022

0,0338114

12,52%

«Ленэнерго»

LSNG

08.06.2022

0,3479

4,61%

«Россети Кубань»

KUBE

22.06.2022

2,7856

4,36%

«Россети Волги»

MRKV

24.06.2022

0,00032305

1,08%

Другое

Сегежа

SGZH

30.05.2022

0,69

7,74%

ПАО «ММЦБ»

GEMA

16.06.2022

18

5,29%

НПО «Физика»

NPOF

27.05.2022

300

2,53%

*были рекомендации, но пока неизвестны сроки выплаты

Топ 5 компаний по дивидендной доходности

Компания

Доходность

ПАО «ТНС энерго Воронеж»

19,23%

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

16,00%

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

15,80%

МТС

14,56%

«Россети Центра и Приволжья»

13,91%

Кто рассмотрит дивиденды на этой неделе?

«Совкомфлот» — 26 мая.

«Газпром» — 26 мая.

Также уже должны были пройти СД «Казаньоргсинтез» и «Русснефти», но пока сообщений по их результатам нет.

Теги: дивиденды, новости