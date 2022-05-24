Дивидендный календарь на 23.05.2022

Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ 5 акций по див. доходности на текущий момент.

Новости

Совет директоров МТС рекомендовал рекордные дивиденды в 33,85 руб. на акцию. Были сомнения, что компания вообще заплатит, а такую сумму и подавно никто не мог спрогнозировать. Итоговые дивиденды превышают и свободный денежный поток и чистую прибыль за 2021 год. Единственное объяснение такого размера - АФК Системе очень нужны деньги.

«Сургутнефтегаз» также рекомендовал достаточно большую, но вполне ожидаемую сумму — 4,73 руб. на префы.

Менеджмент «Ростелекома» сообщил, что будет рекомендовать СД дивиденды размером в 4,56 руб. на обычку и префы. Ранее говорили о 6 рублях, но в связи со сложившейся ситуацией решили снизить выплаты, чтобы иметь запас ликвидности.

«Газпромнефть» заплатит 16 руб. по итогам 2021 года. Вроде немного, но если учесть промежуточные дивиденды, то получится уже 56 руб. на акцию. Да и целом, это положительный сигнал для остальных дочек «Газпрома».

«Татнефть» выплатит по 16,14 руб. на префы и обычку. Совокупный дивиденд за 12 мес. составил 41,64 руб.

НКНХ рекомендовал небольшие дивиденды по итогам года на префы и обычку — 0,744 руб. До этого компания делала промежуточные выплаты размером 9,538 руб.

Неожиданно дочки ТНС Энерго решили заплатить, причем сразу за 2021 год, за 1 кв. 2022 года и распределить прибыль прошлых лет. В итоге дивидендная доходность по некоторым бумагам была выше 20%, сейчас уже меньше. Важно помнить, что эти бумаги малоликвидные.

Радуют сетевики, уже 6 компаний рекомендовали выплаты: «Россети Центра», «Россети Центра и Приволжья», «Ленэнерго», «МРСК Урала», «Россети Кубань» и «Россети Волги». Причем у 4-х компаний доходность пока еще выше 10%. Подробнее в сводной таблице.

Также на прошлой неделе некоторые компании отказались от выплат за 2021 год. Из неожиданного можно отметить «Лукойл», который отказался от моратория на банкротство, но при этом решил не выплачивать дивиденды. Возможно, средства пойдут на покупку заправок Shell.

Также отказалось от выплат «М.Видео». Это может быть связано со сменой акционера, детали процесса пока неизвестны.

Совет директоров ММК пересмотрел свое прошлое решение и рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

Сводная таблица

В данной таблице представлены компании, совет директоров которых уже рекомендовал выплаты. Если какой-то компании тут нет, значит: а) она отказалась от выплат; б) выплаты еще не анонсированы; в) реестр акционеров уже закрылся.

Компания Тикер Купить до Дивиденд, руб. Доходность Металлургия «Норильский никель» GMKN 10.6.2022 1166,22 5,85% ТМК TRMK 25.05.2022 0,82 1,46% Горная добыча Polymetal International plc POLY - 59,28 10,78% «Селигдар» SELG 17.06.2022 4,5 9,55% Пищепром «Абрау – Дюрсо» ABRD 05.07.2022 3,44 2,01% «Белуга Групп» BELU 15.06.2022 47,24 2,05% Телеком МТС MTSS 07.07.2022 33,85 14,56% «Ростелеком» RTKM - 4,56 8,06% «Ростелеком» прив. RTKMP - 4,56 7,60% Нефтегаз «Сургутнефтегаз» прив. SNGSP 18.07.2022 4,73 13,81% «Татнефть имени В.Д. Шашина» прив. TATNP 06.07.2022 16,14 4,57% «Татнефть имени В.Д. Шашина» TATN 06.07.2022 16,14 4,41% «Газпром нефть» SIBN 06.07.2022 16 4,07% «Сургутнефтегаз» SNGS 18.07.2022 0,8 3,65% Химическая промышленность ФосАгро PHOR 07.07.2022 390 5,52% Нижнекамскнефтехим прив. NKNCP 07.07.2022 0,744 1,13% Нижнекамскнефтехим NKNC 07.07.2022 0,744 0,91% Машиностроение «Донской завод радиодеталей» DZRDP 04.07.2022 141,7 8,34% «Левенгук» LVHK 30.06.2022 0,24 1,91% Генерация «Интер РАО ЕЭС» IRAO 08.06.2022 0,2365838004 8,54% Сбыт «ТНС энерго Воронеж» VRSBP 12.07.2022 14,692585 19,23% «ТНС энерго Марий Эл» прив. MISBP 11.07.2022 2,528301887 16,00% «ТНС энерго Марий Эл» MISB 11.07.2022 2,528301887 15,80% «Ставропольэнергосбыт» прив. STSBP 30.06.2022 0,0846086 12,89% РЭСК RZSB 07.06.2022 2,40411458 11,55% «ТНС энерго Кубань» KBSB 12.07.2022 18,19 11,23% «Красноярскэнергосбыт» KRSB 31.05.2022 0,846632826 9,32% «Красноярскэнергосбыт» прив. KRSBP 31.05.2022 0,846632826 8,24% «ТНС энерго Воронеж» VRSB 12.07.2022 14,692585 7,53% Сети «Россети Центра и Приволжья» MRKP 22.06.2022 0,0278233 13,91% «МРСК Урала» MRKU 24.06.2022 0,0249 13,83% «Ленэнерго» прив. LSNGP 09.06.2022 21,2238 13,76% «Россети Центра» MRKC 23.06.2022 0,0338114 12,52% «Ленэнерго» LSNG 08.06.2022 0,3479 4,61% «Россети Кубань» KUBE 22.06.2022 2,7856 4,36% «Россети Волги» MRKV 24.06.2022 0,00032305 1,08% Другое Сегежа SGZH 30.05.2022 0,69 7,74% ПАО «ММЦБ» GEMA 16.06.2022 18 5,29% НПО «Физика» NPOF 27.05.2022 300 2,53%

*были рекомендации, но пока неизвестны сроки выплаты

Топ 5 компаний по дивидендной доходности

Компания Доходность ПАО «ТНС энерго Воронеж» 19,23% ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 16,00% ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 15,80% МТС 14,56% «Россети Центра и Приволжья» 13,91%

Кто рассмотрит дивиденды на этой неделе?

«Совкомфлот» — 26 мая.

«Газпром» — 26 мая.

Также уже должны были пройти СД «Казаньоргсинтез» и «Русснефти», но пока сообщений по их результатам нет.