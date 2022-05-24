Дивидендный календарь на 23.05.2022
- 24 Мая 2022
Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ 5 акций по див. доходности на текущий момент.
Новости
Совет директоров МТС рекомендовал рекордные дивиденды в 33,85 руб. на акцию. Были сомнения, что компания вообще заплатит, а такую сумму и подавно никто не мог спрогнозировать. Итоговые дивиденды превышают и свободный денежный поток и чистую прибыль за 2021 год. Единственное объяснение такого размера - АФК Системе очень нужны деньги.
«Сургутнефтегаз» также рекомендовал достаточно большую, но вполне ожидаемую сумму — 4,73 руб. на префы.
Менеджмент «Ростелекома» сообщил, что будет рекомендовать СД дивиденды размером в 4,56 руб. на обычку и префы. Ранее говорили о 6 рублях, но в связи со сложившейся ситуацией решили снизить выплаты, чтобы иметь запас ликвидности.
«Газпромнефть» заплатит 16 руб. по итогам 2021 года. Вроде немного, но если учесть промежуточные дивиденды, то получится уже 56 руб. на акцию. Да и целом, это положительный сигнал для остальных дочек «Газпрома».
«Татнефть» выплатит по 16,14 руб. на префы и обычку. Совокупный дивиденд за 12 мес. составил 41,64 руб.
НКНХ рекомендовал небольшие дивиденды по итогам года на префы и обычку — 0,744 руб. До этого компания делала промежуточные выплаты размером 9,538 руб.
Неожиданно дочки ТНС Энерго решили заплатить, причем сразу за 2021 год, за 1 кв. 2022 года и распределить прибыль прошлых лет. В итоге дивидендная доходность по некоторым бумагам была выше 20%, сейчас уже меньше. Важно помнить, что эти бумаги малоликвидные.
Радуют сетевики, уже 6 компаний рекомендовали выплаты: «Россети Центра», «Россети Центра и Приволжья», «Ленэнерго», «МРСК Урала», «Россети Кубань» и «Россети Волги». Причем у 4-х компаний доходность пока еще выше 10%. Подробнее в сводной таблице.
Также на прошлой неделе некоторые компании отказались от выплат за 2021 год. Из неожиданного можно отметить «Лукойл», который отказался от моратория на банкротство, но при этом решил не выплачивать дивиденды. Возможно, средства пойдут на покупку заправок Shell.
Также отказалось от выплат «М.Видео». Это может быть связано со сменой акционера, детали процесса пока неизвестны.
Совет директоров ММК пересмотрел свое прошлое решение и рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.
Сводная таблица
В данной таблице представлены компании, совет директоров которых уже рекомендовал выплаты. Если какой-то компании тут нет, значит: а) она отказалась от выплат; б) выплаты еще не анонсированы; в) реестр акционеров уже закрылся.
Компания
Тикер
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Дивиденд, руб.
Доходность
Металлургия
«Норильский никель»
GMKN
10.6.2022
1166,22
5,85%
ТМК
TRMK
25.05.2022
0,82
1,46%
Горная добыча
Polymetal International plc
POLY
-
59,28
10,78%
«Селигдар»
SELG
17.06.2022
4,5
9,55%
Пищепром
«Абрау – Дюрсо»
ABRD
05.07.2022
3,44
2,01%
«Белуга Групп»
BELU
15.06.2022
47,24
2,05%
Телеком
МТС
MTSS
07.07.2022
33,85
14,56%
«Ростелеком»
RTKM
-
4,56
8,06%
«Ростелеком» прив.
RTKMP
-
4,56
7,60%
Нефтегаз
«Сургутнефтегаз» прив.
SNGSP
18.07.2022
4,73
13,81%
«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив.
TATNP
06.07.2022
16,14
4,57%
«Татнефть имени В.Д. Шашина»
TATN
06.07.2022
16,14
4,41%
«Газпром нефть»
SIBN
06.07.2022
16
4,07%
«Сургутнефтегаз»
SNGS
18.07.2022
0,8
3,65%
Химическая промышленность
ФосАгро
PHOR
07.07.2022
390
5,52%
Нижнекамскнефтехим прив.
NKNCP
07.07.2022
0,744
1,13%
Нижнекамскнефтехим
NKNC
07.07.2022
0,744
0,91%
Машиностроение
«Донской завод радиодеталей»
DZRDP
04.07.2022
141,7
8,34%
«Левенгук»
LVHK
30.06.2022
0,24
1,91%
Генерация
«Интер РАО ЕЭС»
IRAO
08.06.2022
0,2365838004
8,54%
Сбыт
«ТНС энерго Воронеж»
VRSBP
12.07.2022
14,692585
19,23%
«ТНС энерго Марий Эл» прив.
MISBP
11.07.2022
2,528301887
16,00%
«ТНС энерго Марий Эл»
MISB
11.07.2022
2,528301887
15,80%
«Ставропольэнергосбыт» прив.
STSBP
30.06.2022
0,0846086
12,89%
РЭСК
RZSB
07.06.2022
2,40411458
11,55%
«ТНС энерго Кубань»
KBSB
12.07.2022
18,19
11,23%
«Красноярскэнергосбыт»
KRSB
31.05.2022
0,846632826
9,32%
«Красноярскэнергосбыт» прив.
KRSBP
31.05.2022
0,846632826
8,24%
«ТНС энерго Воронеж»
VRSB
12.07.2022
14,692585
7,53%
Сети
«Россети Центра и Приволжья»
MRKP
22.06.2022
0,0278233
13,91%
«МРСК Урала»
MRKU
24.06.2022
0,0249
13,83%
«Ленэнерго» прив.
LSNGP
09.06.2022
21,2238
13,76%
«Россети Центра»
MRKC
23.06.2022
0,0338114
12,52%
«Ленэнерго»
LSNG
08.06.2022
0,3479
4,61%
«Россети Кубань»
KUBE
22.06.2022
2,7856
4,36%
«Россети Волги»
MRKV
24.06.2022
0,00032305
1,08%
Другое
Сегежа
SGZH
30.05.2022
0,69
7,74%
ПАО «ММЦБ»
GEMA
16.06.2022
18
5,29%
НПО «Физика»
NPOF
27.05.2022
300
2,53%
*были рекомендации, но пока неизвестны сроки выплаты
Топ 5 компаний по дивидендной доходности
Компания
Доходность
ПАО «ТНС энерго Воронеж»
19,23%
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
16,00%
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
15,80%
МТС
14,56%
«Россети Центра и Приволжья»
13,91%
Кто рассмотрит дивиденды на этой неделе?
«Совкомфлот» — 26 мая.
«Газпром» — 26 мая.
Также уже должны были пройти СД «Казаньоргсинтез» и «Русснефти», но пока сообщений по их результатам нет.